O Ministério da Defesa deverá devolver Rs 12,5 bilhões de rúpias de seu orçamento de 2024-25, porque não usa completamente os fundos atribuídos para aquisição de capital. Isso vem como o O orçamento do ministério até 2025-26 aumenta para Rs 6,81 lakh crore, Marcando um aumento de 9,53 % em comparação com o ano anterior.

A principal razão para a subutilização de fundos é o processo de adquirir defesa lenta e complexa, que causa atrasos.

Das Rupias, 6,81 lakh crore atribuídas para 2025–26, Rs 1,8 lakh crore para despesas de capital, incluindo Rs 1,48 lakh milhões de rúpias para modernizar e adquirir equipamentos de defesa essenciais. No entanto, o aumento modesto de 4,65 % na alocação de capital expressou preocupações devido a inflação e flutuações monetárias.

Os 31.277 milhões de rúpias restantes são atribuídos para pesquisa e desenvolvimento e desenvolvimento de infraestrutura, com Rs 1,12 lakh milhões de rupias destinadas à aquisição de indústrias nacionais sob a iniciativa Atmanirbhar Bharat.

É provável que dois acordos importantes sejam concluídos no valor de mais de US $ 10 bilhões no final do ano fiscal, que inclui a aquisição de 26 aviões de combate Rafale-M e três submarinos adicionais de Scorpage da França. Espera -se que esses acordos coincidam com a próxima visita do primeiro -ministro Narendra Modi a Paris em fevereiro de 2025.

Os jatos Rafale-M são críticos para reforçar as capacidades navais da Índia. Além disso, o Exército está pronto para concluir a aquisição de 307 sistemas de armas de reboque avançados (ATAG) avaliados em 8.000 milhões de rúpias.

Enquanto as forças armadas lidam com atrasos nas aquisições, a Guarda Costeira Indiana (ICG) recebeu um impulso significativo em sua alocação. O orçamento do ICG aumentou 26,5 %, com um forte aumento de 43 % em seu desembolso de capital, que agora é de 5.000 milhões de rúpias.

Fundos adicionais serão usados ​​para adquirir helicópteros leves avançados, aeronaves Dornier, embarcações de patrulha rápida, navios de treinamento e navios interceptos, permitindo que o ICG melhore a segurança costeira e responda com mais eficácia a emergências, segundo funcionários.

Para racionalizar a aquisição, o governo começou a consolidar as despesas de capital para os três serviços armados sob uma única estrutura. Essa abordagem unificada visa reduzir redundâncias e aumentar a eficiência na aquisição de ativos críticos, como terra, aviões, motores aerodinâmicos e veículos pesados.

No entanto, a questão contínua dos fundos incríveis levanta preocupações sobre a eficácia do processo de aquisição. Os atrasos na aquisição são frequentemente causados ​​por obstáculos burocráticos, procedimentos complexos e longas negociações.

Com acordos e reformas importantes, o Ministério da Defesa enfrenta o desafio de abordar atrasos, garantindo o uso efetivo dos maiores fundos para fortalecer as capacidades de defesa da Índia em um panorama de segurança que muda rapidamente.

Postado em: 2 de fevereiro de 2025

