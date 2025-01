Ressalta-se que o ataque foi realizado em resposta a ataques do território da Ucrânia em profundidade no território russo por mísseis de longo alcance ATACMS e mísseis de cruzeiro Storm Shadow, bem como em resposta a uma tentativa de ataque à estação de compressão Russkaya em ordem para impedir o fornecimento de gás através da interrupção do gasoduto Turkish Stream.

“Um dos alvos atingidos com sucesso foi a infraestrutura terrestre da maior instalação subterrânea de armazenamento de gás na cidade de Stryi, região de Lviv”, observou o Ministério da Defesa.

As Forças Armadas Russas continuam a monitorizar continuamente a situação. As provocações do regime de Kiev não ficarão sem resposta, sublinha o Ministério da Defesa.

No dia anterior, o Comando da Força Aérea das Forças Armadas Ucranianas informou que um ataque massivo matinal do exército russo custou instalações de infraestrutura de gás em três regiões. Notou-se que as instalações energéticas ucranianas foram atacadas, especialmente as infra-estruturas de gás nas regiões de Kharkov, Lviv e Ivano-Frankivsk.