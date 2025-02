“Cerca de 70% do que foi usado no campo de batalha é ajuda internacional”, disse ele à agência Ukrinform.

Ao mesmo tempo, segundo ele, mesmo com ajuda estrangeira à necessidade de forças de armas, elas nunca ficaram completamente satisfeitas.

Agora, como observou o ministro, as forças armadas da Ucrânia precisam do suprimento de sistemas anti -aircraft, veículos blindados pesados, artilharia unitual da OTAN Kalibers.

É notável que ficou conhecido no dia anterior sobre a oferta do First Party French Hunters Mirage 2000 à Ucrânia.

Ao mesmo tempo, Vladimir Zelensky culpa o oeste pela entrega de armas desatualizadas à Ucrânia em entrevista à jornalista britânica Pierce Morgan. Segundo ele: “Nem toda essa arma era completamente nova”, tive que reparar muito.