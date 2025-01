Ministério da Saúde divulga relatório sobre tabagismo em Israel

O Ministério da Saúde de Israel apresentou o seu relatório anual sobre o tabaco para 2023. Este relatório, elaborado de acordo com a Lei de Notificação dos Danos do Tabaco, revela o estado atual da epidemia do tabaco no país. O seu objectivo é chamar a atenção do público para o problema do tabagismo e realçar a necessidade de combater este fenómeno e as suas consequências nefastas.

A redução do número de fumadores e a minimização dos danos do tabagismo continuam a ser um objectivo fundamental de saúde pública nacional. Em Israel, estima-se que mais de 20% da população adulta fume. Todos os anos, o tabagismo provoca cerca de 8.000 mortes, 10% das quais ocorrem entre não fumadores expostos ao fumo passivo. As consequências mais comuns do tabagismo são o cancro, as patologias cardiovasculares, os acidentes vasculares cerebrais, as doenças respiratórias e a diabetes. Em todo o mundo, fumar mata 8 milhões de pessoas todos os anos. O Ministério da Saúde lembra: a melhor forma de evitar os malefícios do tabagismo é não começar de jeito nenhum.

O relatório contém dados sobre a prevalência do tabagismo entre adultos, adolescentes e soldados das FDI, bem como atividades preventivas realizadas em conjunto com os Ministérios da Saúde, Educação e Finanças, o exército israelita, fundos de seguros de saúde e organizações públicas. É também apresentada uma análise das actividades legislativas e executivas, dos aspectos económicos, incluindo as receitas dos impostos especiais de consumo do tabaco.

Em 2023 e 2024, o Ministério da Saúde concentrou-se em iniciativas como o reforço dos rótulos de advertência, o aumento dos impostos especiais de consumo e a sua harmonização entre os diferentes tipos de produtos do tabaco. Estas medidas são implementadas como parte de um plano interministerial.

O Ministro da Saúde, Uriel Bousso:

“Continuamos, com os nossos parceiros, a lutar para reduzir o impacto dos produtos do tabaco em todos, especialmente nos jovens. Fizemos progressos significativos na área da regulação e da legislação, mas ainda há um longo caminho a percorrer. “

O Diretor Geral do Ministério da Saúde, Moshe Bar Siman-Tov, enfatizou:

“A luta contra o tabagismo e as suas consequências é a nossa prioridade. Continuamos a trabalhar em todas as áreas: desde legislação a campanhas de informação e programas de cessação do tabagismo.”

Dra. Sharon Elroy-Price, Diretora de Saúde Pública:

“O uso do tabaco é uma das epidemias mais devastadoras. Os cigarros eletrónicos, erroneamente vistos como uma alternativa segura, representam um perigo particular para os jovens. Em 2023, assistimos a casos trágicos, incluindo a morte de um adolescente devido aos efeitos do uso do cigarro eletrónico. “Temos a responsabilidade de agir para impedir o aumento desta tendência perigosa.”

O Ministério da Saúde reafirma o compromisso com o combate ao uso do tabaco, ampliando a prevenção e fortalecendo o controle.