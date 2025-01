Ministério da Saúde: os hospitais israelenses estão prontos para acomodar reféns liberados

O Ministério da Saúde disse que as meninas, que devem ser libertadas amanhã, serão levadas ao Hospital Beilinson após uma primeira avaliação médica. De acordo com os protocolos do Ministério da Saúde, os hospitais de Barzilai e Soroka também estão prontos para receber pessoas liberadas e fornecer a eles a assistência necessária, se necessário.

As equipes médicas e os especialistas em hospitais estão prontos para receber meninas, fornecer cuidados médicos e responder a qualquer outra necessidade que possa surgir.

Lembramos que esses são momentos particularmente sensíveis para as pessoas liberadas e suas famílias. Pedimos que você respeite o direito à privacidade deles para garantir a transição mais confortável do cativeiro para a vida normal, o processo de recuperação e reabilitação.