Ministério da Saúde: Sobre o corpo de reféns e a retenção de informações

O Ministério da Saúde relata que os reféns mortos foram entregues ao Centro Nacional de Medicina Legal para identificação. Especialistas, incluindo especialistas forenses e grupos de laboratório, trabalham em modo acelerado com sensibilidade máxima às famílias dos mortos.

O Ministério da Saúde pede ao público que não sucumbam a rumores maliciosos e recebam informações exclusivamente oficiais.

Lembramos que esses são momentos extremamente difíceis para as famílias e você deseja respeitar sua privacidade.

O Ministério da Saúde espera o retorno de todos os reféns.

O Ministério da Saúde exige cidadãos com um chamado para mostrar responsabilidade e sensibilidade:

1. Limite as notícias para assistir. Respeite a memória dos mortos e de suas famílias, sem participar da distribuição da equipe usada pelo Hamas como um terrorismo psicológico. A visualização repetida desses documentos de vídeo pode prejudicar seriamente a psique.

2. Proteja as crianças para assistir a vídeos com o retorno dos corpos dos mortos. A criança não deve comparecer a uma cerimônia fúnebre organizada por terroristas. Explique o que está acontecendo em palavras simples de acordo com a idade e a compreensão.

3. Esteja perto de outros. Cada um de nós experimenta a dor de perda e sofrimento. Lembre -se de que pode haver pessoas ao seu redor em uma tristeza mais profunda. Apoie -os, ajude a lidar com a ansiedade, envolvendo atividades diárias. Se alguém precisar de ajuda profissional, vá para os especialistas em questão.

4. Não distribua rumores. Confiança apenas de fontes comprovadas. Não dê pânico e não compartilhe os detalhes terríveis do que está acontecendo.

Dr. Gilad Bodenheimer, chefe do Ministério da Saúde Mental do Ministério da Saúde:

“Esses são dias difíceis. Os dias da tristeza, mas também se livram de uma incerteza dolorosa. Permanecemos com a dor de perda e ansiedade para aqueles que ainda não retornaram. Continuamos a esperar e orar pelo retorno de todos os reféns e morto “, disse o Ministério da Saúde.