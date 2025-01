“Estamos no modo de espera. O tempo está chegando. E estamos nos aproximando da zona alarmante. É por isso que eu ouviria um sinal sobre uma decisão positiva de Washington”, suas palavras o citaram TASS.

Ryabkov também lembrou que, na ausência de um embaixador, toda missão diplomática não funciona efetivamente. Segundo ele: “O lado americano também está interessado em normalizar todos os mecanismos de comunicação interestadual. É por isso que estamos pedindo a atenção necessária a esse enredo”.

No outono, as informações mostraram que o embaixador nos Estados Unidos pode se tornar o diretor do Noord -America do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Alexander Darchiev. Ele deve ser substituído por Anatoly Antonov, que retorna a Moscou. Mas não houve confirmação oficial dessas informações.