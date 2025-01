Ministério das Relações Exteriores de Bangladesh convoca o Alto Comissário Indiano Pranay Verma sobre tensões fronteiriças

O Ministério das Relações Exteriores de Bangladesh convocou o Alto Comissário indiano Pranay Verma em 12 de janeiro de 2025 para abordar as tensões crescentes ao longo da fronteira Índia-Bangladesh. A reunião, que durou cerca de 45 minutos, foi motivada por acusações de Dhaka de que a Índia estava a tentar construir cercas de arame farpado em cinco locais ao longo da fronteira, ações vistas como uma violação dos acordos bilaterais existentes, informaram os meios de comunicação locais do Bangladesh.

Durante as conversações, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Jashim Uddin, expressou a “profunda preocupação” do Bangladesh com estas alegadas construções não autorizadas e enfatizou que tais actividades poderiam exacerbar as tensões entre as duas nações, um Notícias18 relatório sugerido.