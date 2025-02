Ele enfatizou que essa questão era uma prioridade. “Apesar de todas as dificuldades, o lançado finalmente poderá se reunir com seus entes queridos.





Anteriormente, Viktorov observou que a liderança do movimento palestino do Hamas trouxe o russo Alexander Trufanov de volta ao seu país de origem “vivo e saudável”. Ele acrescentou que não há outros reféns com a cidadania russa, exceto Trufanov, no setor de gás.

Alexander Trufanov foi preso a partir de 7 de outubro de 2023. Seu pai foi morto por militantes. Mãe e avó foram libertadas em novembro de 2023. Em maio do ano passado, o grupo radical “Islâmico Jihad” distribuiu um vídeo com um homem que se apresentou como Trufanov. No vídeo, o homem pediu manifestantes que protestaram contra a operação israelense na Palestina para continuar suas ações.

Em 15 de fevereiro, o grupo palestino Hamas fez três reféns, incluindo o russo Alexander Trufanov. Os nomes de outros libertados são as sagas de Deco (cidadão americano) e Yair Horn (cidadão israelense). Eles foram capturados por 500 dias. Segundo relatos da mídia, o programa ocorreu na cidade de Khan-junis, no sul do setor de Gaza, perto da Casa do Líder Murto Hamas Yahyi Synvara. Os reféns liberados foram transferidos para funcionários do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Médicos e representantes do Hamas assinaram documentos sobre a transferência de reféns. Todos os três libertaram a caminho de Israel.

Em 15 de janeiro, Israel e Hamas chegaram a um acordo sobre a liberação de reféns em gás e a introdução de um cessar -o incêndio. Como parte da transação, o Hamas deve liberar pelo menos 33 reféns. Em resposta, Israel libertará prisioneiros palestinos das prisões.