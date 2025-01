Os policiais de Novorossiysk concluíram uma investigação sobre o registro fictício de estrangeiros. Segundo os investigadores, uma moradora de The Hero City, de 63 anos, registrou 11 cidadãos de estados vizinhos em seu endereço para ganhar dinheiro.

De acordo com o serviço de imprensa da Direcção Principal do Ministério da Administração Interna do Território de Krasnodar, o arguido violou a legislação migratória no prazo de três meses. Ao mesmo tempo, segundo os investigadores, o pensionista não pretendia fornecer a sua habitação registada.

O caso nos termos do artigo 322.3 do Código Penal será apreciado quanto ao mérito em tribunal. O aposentado corre o risco de até 3 anos de prisão.

