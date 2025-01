Ministro Bairati Suresh ordena investigação sobre a qualidade de projetos de cidades inteligentes em seis locais em Karnataka – Karnataka News

O Ministro do Desenvolvimento Urbano, BS ‘Bairati’ Suresh, instruiu na quinta-feira as autoridades a conduzirem uma investigação completa sobre o trabalho realizado em seis projetos de cidades inteligentes em Karnataka, excluindo Bengaluru, e apresentarem um relatório.

Numa reunião de revisão, Bairati Suresh analisou o progresso dos projetos de cidades inteligentes em seis distritos – Belagavi, Davangere, Hubballi-Dharwad, Mangaluru, Shivamogga e Tumkur. Bengaluru não foi incluída na lista; Obras no valor de Rs 877,82 milhões já foram concluídas na capital.

Citando o trabalho insatisfatório em muitos projectos concluídos, instruiu o Secretário do Departamento de Desenvolvimento Urbano a formar uma comissão, incluindo uma organização independente, para investigar estes projectos e apresentar um relatório no prazo de três meses. O comitê será composto por funcionários do Departamento de Desenvolvimento Urbano, da Corporação Financeira e de Desenvolvimento de Infraestrutura Urbana de Karnataka, do Departamento de Obras Públicas e especialistas técnicos de universidades e do IISc (Instituto Indiano de Ciência).

Os projetos foram financiados igualmente pelos governos central e estadual, e a maior parte das obras já foi concluída. No entanto, Suresh manifestou preocupação pelo facto de os fundos estarem a ser gastos em grande parte em estradas, drenagem, parques e reparações, em vez de infra-estruturas permanentes. Ele disse que os fundos deveriam ter sido mais usados ​​em edifícios permanentes, como escolas, hospitais, bibliotecas e pontos de ônibus inteligentes.

Os trabalhos realizados no âmbito da campanha “Cidade Inteligente” devem centrar-se na construção de activos governamentais duradouros, acrescentando que não é correcto utilizar os fundos para a construção de estradas, drenagem e obras similares, alertou o ministro aos seis diretores gerais de Cidades Inteligentes.

Cada cidade recebeu aproximadamente 990 milhões de rupias da subvenção, dos quais a educação e a saúde recebem 2 por cento cada, 8 por cento cada são alocados para tecnologia de informação e sistema de transporte, 20 por cento para lagos e parques combinados, 9 por cento para mercados. , 36 por cento para a construção de estradas, 5 por cento para o desporto e 18 por cento para o desenvolvimento de outras infra-estruturas.

Durante a reunião de avaliação dos progressos, Suresh salientou que embora a maioria dos projectos estivesse quase concluída, alguns foram mal executados. Ele afirmou que todas as obras concluídas devem ser investigadas.

Ele também enfatizou que os fundos restantes deveriam priorizar a construção de escolas inteligentes com tecnologia avançada para beneficiar crianças desfavorecidas. Ele notou o descontentamento expresso pelos representantes locais em relação aos projectos em curso em Belagavi, Hubballi-Dharwad e Shivamogga e alertou contra novas decisões.

A campanha Cidades Inteligentes será concluída em março de 2025. A reunião de revisão contou com a presença de altos funcionários, incluindo a Secretária de Desenvolvimento Urbano, Deepa Cholan, o Diretor Geral da Corporação Financeira e de Desenvolvimento de Infraestrutura Urbana de Karnataka e representantes das seis Cidades Inteligentes.