Ministro britânico responde aos comentários ridículos de Musk

Grã-BretanhaO Ministro da Salvaguarda respondeu terça-feira às declarações do NÓS bilionário da tecnologia Elon Muskchamando-os de “ridículos”.

Jess Phillips disse que tem “coisas mais importantes em que pensar” depois que Musk a acusou de ser uma “apologista do genocídio de estupro” por lidar com casos de abuso infantil.

Em declarações à Sky News, Phillips disse o CEO da SpaceX e aliado próximo do presidente eleito dos EUA. Donald Trump “Devíamos continuar com a ideia de ‘chegar a Marte’” em vez de nos envolvermos na política britânica.

“Você sabe, Elon Musk vai (fazer) Elon Musk. Tenho coisas maiores e mais importantes em que pensar”, disse ele.

Recentemente, Musk criticou o governo trabalhista pela forma como lidou com casos históricos de abuso infantil e apelou ao primeiro-ministro Keir Starmer ser derrubado e preso por supostas falhas no processamento de gangues de aliciamento.

Phillips disse que dedicou sua vida ao combate à exploração infantil e disse que era “doloroso” ver isso se tornar um “futebol político”.

Também em declarações à BBC, ela disse que a “desinformação” espalhada por Musk estava “colocando-a em perigo”, mas que não era nada comparada com as experiências das vítimas de abuso.

Phillips confirmou que a ameaça à sua própria segurança aumentou desde as postagens de Musk nas redes sociais chamando-a de “apologista do genocídio do estupro” e dizendo que ela deveria ser presa.

“Conheço pessoas que não sabem do que estão falando e tentam silenciar mulheres como eu”, acrescentou ela.

Os comentários incendiários de Musk vieram em resposta à rejeição de Phillips de um pedido ao governo para liderar um inquérito público sobre a exploração sexual infantil em Oldham, o que levou a apelos dos conservadores e reformistas do Reino Unido para um inquérito nacional sobre o recrutamento de gangues.

Embora sua decisão tenha sido tomada em outubro, ela foi relatada pela primeira vez pela GB News no início do ano e posteriormente divulgada por Musk em sua plataforma de mídia social X.

O secretário do Interior conservador, Chris Philp, argumentou que é necessário um inquérito nacional para “chegar à verdade” sobre como as gangues de aliciamento foram capazes de abusar de crianças.

Mas Phillips defendeu a posição do governo de não realizar um inquérito nacional, argumentando que os inquéritos locais foram mais eficazes para provocar mudanças.