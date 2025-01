Ministro-chefe de Tamil Nadu, MK Stalin, sobre o cancelamento do leilão de blocos de minério de tungstênio: Centro curvou-se ao povo

Dias depois de o Centro ter decidido cancelar o leilão do bloco de minério de tungstênio Nayakkarpatti em Tamil Nadu, o ministro-chefe MK Stalin reivindicou justificação e disse que o governo sindical se curvou ao povo do estado, após grandes protestos.

Falando no evento em Arittapatti, onde foram planeadas celebrações após o cancelamento do leilão, o ministro-chefe Stalin disse: “Nos opusemos desde o início, mas alguns, por razões políticas, estão a criar propaganda falsa e a esconder isso. Mas vendo o opinião do povo Diante dos protestos e da oposição do governo estadual, o Centro se curvou e cancelou o leilão.”

Antes de cancelar o leilão, o Ministro da União do Carvão e Minas, G Kishan Reddy, reuniu-se com líderes comunitários tradicionais, Ambalakarars, do distrito de Madurai, em Tamil Nadu, para discutir o risco que a mineração representa para esta região ecologicamente diversa.

“No que diz respeito ao Governo da União, eles planeavam trazer a mineração para Tunsgren. Mas impedimos isso através da força popular”, acrescentou.

O chefe do DMK afirmou que a razão pela qual esta questão surgiu se deve à lei aprovada no Parlamento que contornou a aprovação do Estado.

“O Governo da União cometeu várias atrocidades das quais você tem conhecimento. A principal razão para o aumento da mineração de Tunsg é devido a uma emenda aprovada no Parlamento que afirma que o Governo da União pode leiloar importantes minas de minerais sem obter permissão do estado governo”, observou Stalin.

“Quando a lei foi aprovada, não só o DMK mas também os seus aliados se opuseram a ela, mas o actual partido da oposição (AIADMK) no estado não o fez. Tambiduri, especialmente, falou a favor da lei”, disse Estaline.

Stalin disse que o governo de Tamil Nadu escreveu várias cartas ao Centro se opondo à mineração de tungstênio.

O bloco foi inicialmente leiloado em fevereiro de 2024 e a Hindustan Zinc Limited foi declarada vencedora em 7 de novembro de 2024.

No entanto, a decisão gerou protestos generalizados em Tamil Nadu, e a Assembleia estadual aprovou uma resolução unânime condenando a medida em 9 de dezembro de 2024.

O leilão de oito blocos minerais críticos, incluindo o bloco de tungsténio Nayakkarpatti no concelho de Melur, em Madurai, que o Centro saudou como um activo estratégico valioso para o país, alimentou a oposição à medida, citando factores ambientais e culturais.

O Ministro-Chefe Stalin afirmou ainda que o Governo da União deveria abster-se de emitir notificações de leilões de mineração sem o consentimento do governo estadual. Ele também criticou o AIADMK por apoiar leis que prejudicam os direitos do Estado.