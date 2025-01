Ministro das Relações Exteriores da França alerta sobre fronteiras soberanas da UE em meio ao debate sobre o controle da Groenlândia pelos EUA

O ministro das Relações Exteriores da França alertou o presidente eleito dos Estados Unidos na quarta-feira. Donald Trump contra a invasão das fronteiras soberanas da União Europeia, em plena debate renovado sobre o controle americano de Terra Verde.

Os comentários surgiram depois de Trump ter reacendido a controvérsia ao sugerir na sua plataforma Truth Social que o controlo da Gronelândia pelos EUA é uma “necessidade absoluta” devido à sua importância estratégica. Os seus comentários reacenderam as tensões sobre a Gronelândia, um território autónomo sob a monarquia dinamarquesa.

Ministro das Relações Exteriores da França Jean-Noël Barrot Ele disse à rádio France Inter que embora não acredite que os Estados Unidos tentem invadir a Gronelândia, sublinhou o compromisso da UE em defender o seu território.

“É território da União Europeia. Está fora de questão que a União Europeia permita que outras nações do mundo, primeiro a Rússia, ataquem as suas fronteiras soberanas”, disse Barrot.

Barrot enfatizou a necessidade de a Europa reforçar a sua unidade e força, observando que o mundo está a entrar numa era em que “a lei do mais forte” prevalece cada vez mais.

“Deveríamos nos permitir ser intimidados e dominados pelas preocupações? Claro que não. Devemos primeiro acordar”, disse Barrot.

A Gronelândia, embora faça parte do Reino da Dinamarca, mantém uma autonomia significativa com o seu próprio parlamento e administração. A ilha elege dois membros para o parlamento da Dinamarca e tem rejeitado consistentemente as noções de propriedade americana, citando os seus fortes laços culturais e políticos com a Dinamarca.

A localização estratégica da ilha no Ártico torna-a um local chave para um sistema de defesa antimísseis de alerta precoce dos EUA, mas o povo da Gronelândia expressou repetidamente oposição a qualquer proposta de aquisição dos EUA.