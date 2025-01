Ministro das Relações Exteriores da Turca para participar de Türkiye-Azerbaijan-Uzbequistan Trilateral Reunião

Ministro de Relações Exteriores Hakan Fidan participará na quarta -feira na segunda reunião trilateral de TürkiyeAssim, Azerbaijãoe UzbequistãoMinistérios de Relações Exteriores, Transporte e Comércio, que serão realizados na capital de Ancara.

Türkiye estará representado na reunião de Fidan, ministro do Comércio Turco Omer bolate Ministro de Transporte e Infraestrutura Abdulkadir UralogluDe acordo com fontes diplomáticas.

A agenda da reunião cobrirá problemas de política externa, fortalecerá a cooperação regional em comércio, economia e investimento, redes de transporte regional e melhorarão a colaboração nos setores de transporte e comunicação.

No final da reunião trilateral, espera -se que a “Declaração de Ancara” seja assinada, juntamente com um plano de ação que descreve um roteiro específico para que os três países continuem no futuro.

Reunião Trilateral

A primeira reunião neste formato foi realizada em 2 de agosto de 2022 em Tashkent, capital do Uzbequistão.

A Guerra da Pandemia e da Rússia-Ucrânia da Covid-19 causou interrupções nas cadeias de suprimentos. Em resposta a esses desenvolvimentos, Türkiye, Azerbaijão e Uzbequistão estabeleceram essa plataforma trilateral para discutir projetos destinados a fortalecer a conectividade econômica, de transporte e energia entre os países localizados ao longo da rota histórica da seda.

A reunião aborda questões como harmonizar regulamentos aduaneiros e legislação, promover o uso de serviços eletrônicos e eliminar gradualmente as barreiras comerciais com base no princípio de benefício mútuo.

A reunião também é vista como uma demonstração concreta da estreita solidariedade e cooperação de Türkiye com os países do mundo turco.