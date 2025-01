Ministro das Relações Exteriores da Turk para visitar o Iraque no domingo

Ministro de Relações Exteriores Hakan Fidan Você visitará a capital do Iraque Bagdá no domingo, de acordo com as informações obtidas de fontes diplomáticas.

Está planejado que Fidan se encontre com altos funcionários iraquianos, incluindo o presidente iraquiano Abdul venceu RashidO primeiro-ministro iraquiano Mohammad Shia al-Sudani, presidente da Câmara dos Representantes iraquianos Mahmoud Mashhadani e vice-ministro e ministro das Relações Exteriores Iraques Fuad Hussein.

Questões proeminentes na agenda de Relações bilaterais de Türkiye-Iraq e os desenvolvimentos regionais atuais serão discutidos durante as reuniões.

Espera -se que eles reafirmem a vontade de Türkiye de avançar em suas relações com o Iraque com base em um positivo Agenda e dentro de uma estrutura institucional e enfatize a determinação de Türkiye para operar efetivamente os vários mecanismos de cooperação estabelecidos para esse fim após o presidente Recep Tayyip ErdoganA visita histórica ao Iraque em 22 de abril de 2024.

Consequentemente, Fidan deve enfatizar que Türkiye apóia os esforços do governo iraquiano para garantir que Agressão de Israel Na região e desenvolvimentos na Síria, eles não afetam negativamente o Iraque.

Durante as conversas, Fidan deverá enfatizar a importância de estabelecer um diálogo construtivo e promover boas relações vizinhas entre novos governos no Iraque e Síriadestacando como isso beneficiaria os países e a maior região.

Ele está pronto para sublinhar a satisfação de Türkiye com o progresso feito em sua colaboração de segurança e anti -terrorismo com o Iraque, particularmente em relação à Declaração do PKK do Iraque como uma “organização proibida”.

A maior expectativa de Türkiye é que o governo iraquiano toma medidas decisivas para eliminar completamente os terroristas no Iraque.

Fidan também deve enfatizar que o PKK representa uma ameaça compartilhada a Türkiye, Iraque e Síria, sublinhando a necessidade de os países regionais agirem juntos contra as tentativas do grupo de obter legitimidade e expandir sua influência.

Além disso, espera -se que o compromisso de Türkiye de apoiar o projeto de desenvolvimento de estradas, uma iniciativa estratégica na qual Türkiye seja um parceiro -chave e discute as medidas para acelerar sua implementação.

Também se espera que as discussões se concentrem em melhorar as relações de Türkiye-iiraq, eliminando barreiras artificiais ao comércio bilateral e fortalecendo os laços econômicos, dado o estado do Iraque como um dos parceiros comerciais mais importantes de Türkiye.

Além disso, Fidan enfatizará o compromisso de Türkiye com a segurança, a paz e o poço dos turcos, que servem como um vínculo cultural e social vital entre as duas nações. Em particular, ele abordará as preocupações políticas e de segurança dos turcos, especialmente em Kirkuk, como uma prioridade essencial para manter a estabilidade regional.

Relacionamentos turcos-Iraqui

Türkiye e Iraque compartilham profundos laços históricos, culturais e humanitários. O Iraque é um dos principais parceiros comerciais de Türkiye, com um comércio bilateral que atinge aprox. US $ 20 bilhões. Relacionamentos e cooperação entre as duas nações avançaram significativamente nos últimos anos.

Em 14 de março de 2024, durante a visita de Fidan a Bagdá, foi realizada uma reunião de mecanismo de segurança de alto nível (HLSM). A reunião fortaleceu ainda mais a definição do grupo terrorista da PKK como uma “ameaça comum”.

O Conselho de Segurança Nacional do Iraque adotou uma resolução que declara PKK como uma “organização proibida”, que marca um passo fundamental nos esforços antiterrorismo e na cooperação de segurança entre os dois países.