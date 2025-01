Ministro das Relações Exteriores de Israel afirma progresso nas negociações de troca de prisioneiros com o Hamas

Ministro das Relações Exteriores de Israel Gideon Sa’ar Ele disse na segunda-feira que foram feitos progressos significativos nas negociações indiretas com o Hamas para um acordo de troca de prisioneiros.

“Progresso foi feito; “Vemos algum progresso nas negociações”, disse Sa’ar numa conferência de imprensa conjunta em Jerusalém com o seu homólogo dinamarquês, Lars Løkke Rasmussen.

Sa’ar disse que Israel está trabalhando com os Estados Unidos para chegar a um acordo de reféns.

“Há progresso, eu disse que parece muito melhor do que antes”, disse ele. “Breve Saberemos se a outra parte quer a mesma coisa.”

O principal diplomata, porém, recusou-se a dar um prazo para se chegar a um acordo.

“Não quero dizer mais do que isso, porque percebo que há famílias que estão confidencial em cada palavra e em cada frase”, acrescentou.

De acordo com o site de notícias israelense Walla, Israel está perto de finalizar um potencial troca de prisioneiros acordo com o Hamas.

O site, citando duas autoridades israelenses não identificadas e uma fonte estrangeira, disse que Israel e os mediadores chegaram a um acordo sobre um projeto de acordo para a libertação de prisioneiros detidos em Gaza e um cessar-fogo no enclave, que foi apresentado ao Hamas.

As fontes alegaram que “os mediadores estão aguardando a resposta do Hamas ao projecto”, aparentemente tentando transferir a responsabilidade para o grupo.

As fontes sugeriram que a resposta do Hamas poderia ocorrer nas próximas 24 horas.

“Parece que estamos no caminho de um acordo”, disse uma das fontes.

Não houve comentários imediatos do Hamas sobre o relatório.

Israel mantém actualmente mais de 10.300 prisioneiros palestinianos, enquanto cerca de 99 israelitas estão detidos em Gaza. O Hamas disse que muitos cativos israelenses foram mortos em ataques aéreos israelenses indiscriminados.

A troca de prisioneiros e as conversações de cessar-fogo, mediadas pelo Qatar, pelo Egipto e pelos Estados Unidos, foram interrompidas várias vezes devido às novas condições impostas pelo primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.

A oposição israelita e as famílias dos cativos acusam Netanyahu de obstruir os esforços para alcançar um cessar-fogo em Gaza e um acordo de troca de prisioneiros com o Hamas.

Os militares israelitas continuaram uma guerra genocida em Gaza que matou quase 46.600 vítimas, a maioria delas mulheres e crianças, desde 7 de Outubro de 2023, apesar de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU apelar à cessação imediata do fogo.

O Tribunal Penal Internacional emitiu em Novembro mandados de prisão contra Netanyahu e o seu antigo Ministro da Defesa, Yoav Gallant, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um caso de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça pela sua guerra no enclave.