Ministro das Relações Exteriores do Irã chega a Cabul em sua primeira visita depois de assumir o poder pelo Taliban

Ministro das Relações Exteriores do Irã Abbas Araghchi Cabul chegou no domingo no nível mais alto de um funcionário iraniano à capital afegão desde o poder do Taliban em 2021.

A visita de um dia faz parte de um esforço para reforçar as relações entre os dois países e “pesquisa interesses mútuos“, De acordo com o porta -voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baqei.

Na chegada, Araghchi se encontrou com seu colega afegão. Amir Khan MuttaqiE ele planeja se reunir mais tarde com o vice -primeiro -ministro de Assuntos Econômicos, Abdul Ghani Baradar, informou a televisão estatal.

As discussões girarão em torno da segurança nas fronteiras, o fortalecimento dos laços políticos e a extensão das relações econômicas, acrescentou.

Tensões As disputas entre o Irã e o Afeganistão se intensificaram nos últimos anos para os direitos da água e a construção de barragens nos rios Helmand e Harirud.

O Irã compartilha mais de 900 quilômetros (560 milhas) de fronteira com o Afeganistão, e a República Islâmica abriga uma das maiores populações de refugiados do mundo, principalmente os afegãos que fugiram de seu país por duas décadas de guerra.

O fluxo de imigrantes afegãos aumentou desde que o Taliban assumiu o poder em agosto de 2021 após a retirada das forças dos EUA.

Em setembro, a mídia local do Irã anunciou a construção de um muro por mais de 10 quilômetros da fronteira oriental com o Afeganistão, o principal ponto de entrada de imigrantes.

As autoridades disseram na época que métodos adicionais seriam usados ​​para fortalecer a fronteira, incluindo picos e valas cheias de água, para neutralizar o “contrabando de combustível e mercadorias, especialmente drogas” e para evitar “imigração ilegal”.

Em dezembro, o embaixador do Irã nas Nações Unidas, Amir Saeid Iravani, disse que “mais de seis milhões de afegãos procuraram refúgio no Irã”.

O Irã tem uma presença diplomática ativa no Afeganistão há muitos anos, mas ainda não reconheceu oficialmente o governo do Taliban desde que tomou poder.

Várias delegações iranianas visitaram o Afeganistão ao longo dos anos, incluindo uma delegação parlamentar em agosto de 2023 para discutir os direitos da água.