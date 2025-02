Ministro das Relações Exteriores egípcias que se deve a Türkiye na terça -feira

Ministro das Relações Exteriores egípcias Badr Abdilatty vai visitar Türkiye Na terça -feira, disseram fontes diplomáticas.

Durante sua visita, Abdelatty se encontrará com o ministro das Relações Exteriores da Turquia Hakan Fidan Na capital de Ancara, e estão prontos para discutir todos os aspectos dos laços bilaterais.

Eles também devem discutir o planejamento de uma reunião do Conselho de Cooperação Estratégica de alto nível Türkiye-Egipto, que é esperada no próximo ano e discutir os planos para os próximos dias.

As consultas serão realizadas sobre questões regionais, como Laço e SíriaAssim, Líbiaele Horn da Áfricae o Ebulição região.

Fidan e Abdelatty sublinharão a vontade de levar as relações bilaterais a um nível mais alto em 2025, o que marcará o centenário do estabelecimento de laços diplomáticos entre os dois países.

Eles também enfatizarão a importância de promover investimentos como parte do objetivo de volume comercial de US $ 15 bilhões entre os dois países e destacar o apoio à reconstrução de Gaza e seu governo pelos palestinos, bem como para os esforços conjuntos para um solução de dois estados. .

Fidan enfatizará que estreita cooperação e solidariedade com o Egito para fornecer ajuda humanitária a Gaza permanecerá fortemente.

Durante a reunião, a importância da Síria alcançar uma estrutura estável e próspera e a importância do compromisso com a nova administração do país também serão sublinhadas.

Fidan e Abdelatty também discutirão os esforços conjuntos para eliminar a Síria do terrorismo e a luta contra os grupos terroristas PKK/YPG e ISIS (Daesh), e os passos articulares que Ancara e Cairo podem garantir a estabilidade e prosperidade regionais.

Em sua campanha terrorista de 40 anos contra Türkiye, o PKK citou como uma organização terrorista de Türkiye, Estados Unidos e UE foi responsável pela morte de mais de 40.000 pessoas, incluindo mulheres, crianças, bebês e idosos. O YPG é seu ramo sírio.

Desde a queda do regime de Assad na Síria, o grupo terrorista tentou explorar a instabilidade regional para criar um “corredor terrorista” ao longo da fronteira com Türkiye.

Fidan fez uma visita ao Cairo em dezembro passado para uma reunião de ministros das Relações Exteriores D-8 e conversou com Abdelatty.

Fidan e Abdelatty, que muitas vezes se reúnem por ocasião de reuniões bilaterais e multilaterais, se reuniram pela última vez em 12 de janeiro, nas margens de uma reunião sobre a Síria na capital saudita Riyadh.