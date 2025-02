O ministro das Relações Exteriores Gideon Saar, em uma declaração conjunta com o Ministro de Relações Exteriores moldavões por ocasião da abertura da embaixada israelense no país: “Israel e Moldávia são amigos. Tenho orgulho de abrir a embaixada de Israel na Moldávia “

Hoje, o ministro de Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, conheceu o vice -primeiro -ministro da Moldávia Mikhay Popshoy. Após uma conversa pessoal, eles se encontraram com delegações avançadas e fizeram uma declaração conjunta para a imprensa na véspera da abertura da embaixada de Israel em Chisinau.

O ministro dos Relações Exteriores Gideon Saar: “Tenho orgulho de que a primeira embaixada que abro como Ministro das Relações Exteriores seja a embaixada da Moldávia Israel. Este é um passo histórico e um passo importante para fortalecer nossos relacionamentos.

Após o monstruoso ataque do Hamas em 7 de outubro, o ataque mais brutal contra os judeus desde o Holocausto, a Moldávia foi realizada do nosso lado. Ela condenou o cruel terror bárbaro do Hamas e reconheceu claramente o direito fundamental de Israel ao Autofense. Hoje de manhã, mais uma vez testemunhamos o próximo ataque terrorista a nossos cidadãos no vale da Jordânia – outro exemplo de ataques incessantes contra Israel.

Nossos inimigos não puderam nos superar no campo de batalha e agora usam informações e guerra jurídica, tentando minar a legitimidade do Estado Judaico. Os tribunais internacionais, em particular o Mus (Tribunal Penal Internacional), tornaram-se um instrumento da campanha anti-série, cujo objetivo é assumir o direito de autodefesa de Israel. Nunca desistiremos desse direito básico – para nos proteger!

Israel apóia a soberania e a integridade territorial da Moldávia e a considera um importante parceiro europeu.

Chisinau é uma cidade profundamente inscrita na memória judaica. Não esquecemos os pogroms de 1903, quando os judeus que moravam aqui se tornaram vítimas. Não esquecemos os horrores do Holocausto que ocorreram nesses lugares. E nunca vamos esquecer. Devido ao fato de não termos a oportunidade de nos proteger, o povo judeu se tornou muito mais curto do que poderia ser.

Mas aprendemos as lições da história: o povo judeu deve ter o direito e a possibilidade de se proteger!

Agradecemos o reconhecimento da Moldávia esse líder trágico em nossa história e seus esforços para garantir que esses eventos não sejam esquecidos e que as lições do passado continuem sendo estudadas.

Eu também tenho um vínculo pessoal com a Moldávia: meu avô, David Zarechansky (ז ז ז “Iary), nasceu em Chisinau em 1908 e, aos 18 anos, ele emigrou independentemente na Argentina.

Hoje, tenho orgulho de estar em Chisinau e abrir a embaixada de Israel aqui. É uma expressão de forte amizade entre nossos países. »»