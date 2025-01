Ministro das Relações Exteriores italiano otimista sobre cessar-fogo em Gaza

ItáliaO ministro das Relações Exteriores expressou otimismo na terça-feira sobre uma iminente cessar-fogo em Laçoconsiderando-o um potencial catalisador para esforços de paz mais amplos em todo o Médio Oriente.

Antonio Tajani Ele destacou a importância do atual acordo de cessar-fogo, que inclui disposições para a libertação de reféns detidos em Gaza, na sequência de uma reunião com o Ministro dos Negócios Estrangeiros israelita. Gideon Saar em Roma, segundo a mídia italiana.

Tajani sublinhou a importância do acordo como um primeiro passo para uma resolução diplomática mais ampla na região.

Anteriormente, o grupo palestino Hamas Ele disse que um acordo de cessar-fogo e troca de prisioneiros em Gaza está em “estágio final”.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed Al-Ansari, disse na terça-feira que as negociações de cessar-fogo em Gaza estão nos “detalhes finais” e que o anúncio de um acordo é “iminente”.

Fontes palestinas disseram anteriormente que um acordo de cessar-fogo e troca de prisioneiros em Gaza está “quase pronto” e poderia ser assinado já na sexta-feira.

A mídia israelense também relatou progressos substanciais nas negociações, que estão em andamento há semanas, apesar dos desafios persistentes.

Fontes disseram que a implementação ocorrerá em três fases ao longo de 40 a 42 dias, com novas negociações planeadas para fases posteriores.

Durante a primeira fase, as forças israelitas manterão o controlo do Corredor Netzarim, no centro de Gaza, e do Corredor Philadelphi, no sul de Gaza. Depois de uma semana, o Hamas deverá fornecer listas de prisioneiros israelenses e de Israel para permitir que os palestinos deslocados retornem ao norte de Gaza.

O progresso actual surge depois de mais de um ano de atrasos, durante o qual o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou frequentemente progressos rumo a um acordo, ao mesmo tempo que intensificava as operações militares e os esforços de deslocação em Gaza.

A descoberta supostamente ocorreu após intensa pressão de Steve Witkoff, enviado do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, para o Oriente Médio, durante uma “reunião tensa” com Netanyahu no sábado, de acordo com o Times of Israel.

Israel mantém actualmente mais de 10.300 prisioneiros palestinianos, enquanto cerca de 98 israelitas estão detidos em Gaza. O Hamas disse que muitos cativos israelenses foram mortos em ataques aéreos israelenses indiscriminados.

A troca de prisioneiros e as negociações de cessar-fogo, mediadas pelo Qatar, Egipto e Estados Unidos, foram interrompidas várias vezes devido às novas condições impostas por Netanyahu.

A oposição israelita e as famílias dos cativos acusam-no de obstruir os esforços para alcançar um cessar-fogo em Gaza e um acordo de troca de prisioneiros com o Hamas.

Israel continuou a sua guerra contra Gaza, que matou mais de 46.600 pessoas, a maioria mulheres e crianças, desde o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, apesar de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que apelava a um cessar-fogo imediato.

Em Novembro do ano passado, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de detenção contra Netanyahu e o antigo Ministro da Defesa Yoav Gallant por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um caso de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça pela sua guerra no enclave.