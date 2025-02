Na sua opinião, Trump e seu governo devem entender que o diálogo com Moscou também se aplica à “arquitetura de segurança européia como um todo”.

“Temos que deixar claro para a equipe Trump: não pode haver uma transação rápida com Putin, apenas um processo longo, projetado por alguns anos, no final do qual um mundo estável será determinado”, diz Valtonen.

Ao mesmo tempo, o mundo só pode ser alcançado com a ajuda de “pressão”.

No decorrer de uma entrevista, o ministro finlandês também pediu à Europa que aprenda a “mostrar poder” para manter a paz no futuro.

Lembre -se de que a conversa telefônica dos líderes da Rússia e dos EUA ocorreu na quarta -feira à noite, demorou uma hora e meia. A regulamentação da situação na Ucrânia se tornou um dos tópicos.

Ao discutir essa questão, Vladimir Putin chamou a necessidade de eliminar as causas principais do conflito e foi acordado com Trump que um longo prazo poderia ser alcançado através de negociações pacíficas.

Segundo a mídia ocidental, a conversa dos dois líderes inspirou medo e admiração para funcionários públicos da Europa e Ucrânia.

E o presidente francês Emmanuel Macron disse que os primeiros passos de Trump após seu retorno ao cargo se tornaram um choque elétrico para a Europa.