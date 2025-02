Ministro do Interior de Karnataka, o ministro da lei responde às observações do governador sobre a ordenança de microfinanças – Karnataka News

O ministro do Interior de Karnataka, G Parameshwara, anunciou que o governo do estado iria para as preocupações do governador Thaawarch e Gehlot e enviaria novamente a ordenança de microfinanças de Karnataka (prevenção de ações coercitivas) por consentimento.

A ordenança, destinada a proteger os mutuários do assédio das instituições de microfinanças (FMI), foi devolvida pelo governador, que citou excessos regulatórios e punições desproporcionais, como uma prisão de 10 anos e uma multa de Rs 5 lakh.

Parameshwara enfatizou que os termos da multa e da prisão estavam destinados a ser um impedimento contra ações injustas. “A multa é imposta àqueles que se comprometem mal, não a todos”, disse ele. “Fizemos tais disposições no maior interesse em se tornar um impedimento”.

A ordenança, elaborada em resposta ao aumento de suicídios e queixas dos métodos de recuperação dos predadores, inclui práticas ilegais de empréstimos. No entanto, o governador sugeriu que as disposições foram desproporcionais em comparação com as leis existentes, como a Lei dos Credores Moneys de Karnataka, 1961 e o Código Penal da Índia.

“O governador o devolveu com certas observações, o governo responderá e o enviará novamente”, disse o ministro do Interior, acrescentou que as diferenças de perspectiva entre o governo e o governador não eram incomuns.

O governador também recomendou que o Estado abordasse o problema por meio de deliberação legislativa, em vez de uma ordenança, particularmente com a sessão orçamentária que está se aproximando em março. “Queríamos estabelecer uma lei para controlar esses incidentes, pois havia relatos de suicídio e casos de assédio que aumentavam todos os dias”, explicou Parameshwara.

Em uma declaração separada, o ministro da lei, HK Patil, defendeu a ordenança contra as objeções do governador, particularmente em relação à recuperação ilegal de empréstimos. Ele esclareceu que a ordenança visa apenas ações ilegais do FMI, enquanto empréstimos legais e recuperação por meio de instituições registradas não seriam afetadas. “A ordenança não propõe nenhuma ação que viole a justiça natural”, disse Patil.

Ele também abordou a sugestão do governador de que as leis existentes poderiam lidar com o problema, enfatizando que elas não têm punições específicas por tais crimes. “A ordenança termina com urgência em resposta a uma ‘emergência’ em que as pessoas estavam perdendo suas vidas”, disse Patil.

O principal vice -ministro DK Shivakumar anunciou na semana passada que o governo de Karnataka estava preparando uma ordenança para abordar o assédio que enfrenta os pobres nas mãos de empresas de microfinanças no estado.

O governo de Karnataka planeja apresentar a ordenança como um projeto de lei para uma discussão adicional na próxima sessão do Legislativo.