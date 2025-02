Ministros de estrangeiros egípcios turcos para se encontrarem no Cairo para falar

Os principais diplomatas turcos e egípcios realizarão uma reunião no Cairo em preparação para a próxima reunião do Conselho de Cooperação Estratégica a ser presidida pelo presidente turco Recep Tayyip Erdogan E seu colega egípcio Abdel Fattah al-Sisi.

“Haverá uma reunião de nível ministerial no Cairo este ano para se preparar para a próxima reunião do Conselho de Cooperação Estratégica, presidida pelos presidentes”, “Ministro de Relações Exteriores Badr Abdilatty Ele disse em uma entrevista coletiva junto com seu colega turco Hakan Fidan.

Abdelatty também pediu o “Swift implementação dos projetos de recuperação precoce “em Gaza para fornecer água limpa e cuidados médicos”, verifique se Gaza permanece habitável.

“Destacamos a importância do apoio turco a todos os esforços que serão feitos no próximo período em relação à reconstrução de Gaza”, disse ele, acrescentou que o Egito pretende realizar uma conferência internacional a esse respeito.