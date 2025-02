Ministros de Karnataka Dalit em Delhi para conversas altas de comando sobre tremores de liderança, reuniões de SC/ST – Karnataka News

Os ministros seniores de Karnataka Dalit encontraram o caminho dos obstáculos do cancelamento do Comitê do Congresso Indiano (AICC) das castas programadas e da reunião de tribos programadas (SC/ST) e foi diretamente ao coração do coração do assunto, Delhi .

O ministro do Interior G Parameshwara se torna o terceiro líder depois que os ministros satisfazem Jarkiholi e Kn Rajanna, a ir para Delhi nos últimos dias, empurrando sua agenda com o Brass Superior, sem passar por interferência que levou ao cancelamento da convenção.

A Convenção, originalmente programada para 8 de janeiro em Bengaluru, foi cancelada sob o pretexto de “Instruções da AICC de Randeep Surjewala”. No entanto, os especialistas revelam o verdadeiro catalisador: as objeções do presidente do Congresso de Karnataka Pradesh (KPCC) DK Shivakumar. Em vez de se inclinar diante desse partido político, os líderes de Dalit se voltaram rapidamente, garantindo que suas vozes fossem ouvidas diretamente se reunindo com o presidente da AICC, Mallikarjun Kharge e KC Venugopal.

Suas demandas são claras: DK Shivakumar como presidente da KPCC e permite que a convenção SC/ST continue em Karnataka.

Em resposta à crescente dissidência dentro do partido, Shivakumar respondeu às declarações públicas de Jarkiholi, dizendo: “As posições não são concedidas conversando com a mídia ou executando campanhas. Eles vêm com comprometimento e trabalho”. Isso foi depois que Jarkiholi perguntou ao presidente do KPCC “Full -time”.

Mesmo depois que o alto comando ordenou que os membros do partido se abstenhassem de discutir questões de liderança em público, Jarkiholi e Rajanna comentaram abertamente questões de liderança várias vezes.

No mesmo dia em que a ordem da mordaça foi emitida, Rajanna disse: “Se eles me der o cargo de presidente do Estado do partido, eu o aceitarei. Estou pronto para deixar minha posição ministerial.

“Por que alguém deveria se sentir ameaçado por uma reunião que visa apoiar a comunidade SC/ST? Os inimigos da comunidade SC/ST são?” Rajanna brincou depois que a reunião do SC/ST foi cancelada.

O controverso relatório do censo de castas de Karnataka, que viu a oposição de grupos de castas dominantes, incluindo Vokkaligas e Lingayats, deixou DK Shivakumar, ele próprio um Vokkaliga, em uma posição estranha.

Shivakumar havia enfatizado anteriormente que ele não se opõe ao censo, mas quer que ele atue cientificamente. No entanto, em comunicado publicado hoje, Siddaramaiah disse que o censo de castas foi “cientificamente” e será implementado em breve.

Os apoiadores de Siddaramaiah e seu vice DK Shivakumar têm discordado abertamente da troca de energia e da dinâmica do gabinete. A questão agora é que a liderança do Congresso prestará atenção à crescente pressão ou diminuirá esses problemas com mais ordens de lacuna e jogará a letra ‘tudo está bem’.