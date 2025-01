Ministros do Catar e da Síria discutem formas de fortalecer a cooperação bilateral

O ministro de Estado do Catar no Ministério das Relações Exteriores manteve conversações no sábado com o ministro das Relações Exteriores da nova administração síria sobre formas de fortalecer a cooperação entre os dois países.

De acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores do Catar, as discussões ocorreram durante um telefonema entre o egípcio Mohammed Al-Khulaifi e o sírio Asaad Al-Shaibani.

A ligação ocorreu um dia depois de Al-Shaibani anunciar sua visita planejada a Doha esta semana.

Os dois responsáveis ​​discutiram “as relações de cooperação entre os dois países e as formas de as apoiar e desenvolver, bem como os últimos desenvolvimentos na Síria e os esforços de ajuda humanitária do Qatar para socorrer os irmãos na Síria”, segundo o comunicado.

Al-Khulaifi reiterou o “apoio contínuo do Qatar à Síria em todos os domínios, especialmente humanitário e de desenvolvimento, para alcançar as aspirações do irmão povo sírio a uma vida digna e à construção de um Estado de instituições e do Estado de direito”, acrescentou.

Na sexta-feira, Al-Shaibani anunciou no X que visitaria o Catar, os Emirados Árabes Unidos e a Jordânia esta semana.

No mês passado, Al-Khulaifi, acompanhado por uma delegação de alto nível do Qatar, visitou Damasco e reuniu-se com Ahmed Al-Sharaa, o líder da nova administração síria, para discutir formas de fortalecer as relações bilaterais e apoiar o futuro da Síria.

Foi a primeira visita oficial do Catar à Síria em mais de 13 anos.

Bashar Assad, líder da Síria durante quase 25 anos, fugiu para a Rússia depois de grupos anti-regime tomarem o controlo de Damasco em 8 de Dezembro, pondo fim ao domínio de décadas do Partido Baath.

A aquisição ocorreu depois que os combatentes do Hayat Tahrir al-Sham capturaram cidades importantes em uma ofensiva relâmpago que durou menos de duas semanas.

Uma nova administração liderada por al-Sharaa assumiu agora o poder.