Ministros dos estrangeiros afegãos, iranianos se reúnem em Cabul para falar

Ministro de Relações Exteriores do Afeganistão Interino Amir Khan Mottaqi Domingo foi o apresentador de seu colega iraniano Seyed Abbas Araghchi Em Cabul para conversas bilaterais.

É a primeira viagem de Araghchi a Cabul desde que ele foi nomeado no ano passado.

Os dois partidos discutiram os laços bilaterais, incluindo a cooperação econômica, de acordo com o porta -voz do Ministério das Relações Exteriores do Afeganistão, Hafiz Zia.

Eles também discutiram a situação dos refugiados afegãos no Irã, fronteiras compartilhadas e problemas de água, disse Zia em X.

Muttaqi disse que a visita de Araghchi a Cabul “criaria mais impulso nas relações entre os dois países e entraria em uma nova fase nas relações bilaterais”.

O governo interino liderado pelo Taliban foi formado em 2021 após a expulsão de forças estrangeiras do Afeganistão.