Ministro do Comércio Turco Omer bolat e ministro do desenvolvimento iraniano Crianças Sadghh Na segunda-feira, ele realizou uma reunião da Comissão Econômica Conjunta de Türkiye-Iran em Ancara.

Bolat disse que Türkiye e o Irã assinaram um memorando de entendimento da cooperação em comércio, costumes, agricultura, investimentos, finanças, transporte e turismo em Teerã no ano passado.

“Türkiye’s Exportações Para o Irã, aproximadamente US $ 500 milhões, enquanto investidores turcos investiram mais de US $ 2 bilhões no Irã até agora, vemos que o comércio se acelera à medida que os investimentos aumentam “, disse Bolat.

O ministro mencionou que os comitês conjuntos entre Türkiye e o Irã se reúnem regularmente para discutir o transporte.

Bolat disse que a modernização da porta da fronteira de Kapikoy, na cidade suada de Van, que Bordaa Irã, será alcançada com alguns acordos que são feitos no lado iraniano, e o Sarisu Transfers’s Trade Trade Center está esperando para estar aberto.

Sadegh declarou que o volume comercial entre Türkiye e o Irã foi discutido como US $ 30 bilhões, e os dois países concordaram em facilitar as operações das frotas turcas e iranianas nos próximos três meses.

Ele acrescentou que a cooperação entre os dois países de transporte contribuirá para a estabilidade e a paz dos dois países e da região.