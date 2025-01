O conceito de resolução relevante é colocado no portal federal de leis legais legais para lei legal.

“O material da informação de agentes estrangeiros pode ser distribuído entre pessoas que não são agentes estrangeiros, mas essas mensagens devem estar com a rotulagem correta. O padrão está incluído na lei”. O documento conceitual é proposto para aprovar a forma de tal aprovação nas mensagens SMS, em materiais de vídeo e áudio ” – explicou os Minncifers.

De acordo com o rascunho da solução, a marcação na forma de uma mensagem deve ser “contém material que foi feito e (ou) difundido por um agente estrangeiro com nome completo, 18+”, que deve ser publicado: nos relatórios de SMS – sobre Top do texto ou sob a cabeça, e em materiais de áudio e vídeo – no início da transmissão de tais materiais, bem como em todas as retomadas da transmissão de tais materiais após sua interrupção, informou o comunicado à imprensa.

O ministério lembrou que essa marcação foi introduzida para os próprios agentes estrangeiros em 2022.

Depois que o documento for aprovado, os padrões entrarão em vigor em 1º de setembro por um período de seis anos.