O programa do início principal da temporada em 23 de fevereiro foi fechado por corridas femininas e masculinas com um grande começo. O protocolo judicial entre os 29 participantes incluiu seis russos brancos, incluindo Dinar Smolskaya, Daria Kudaeva, Ksenia Voroby e Irina Shaklein.

No início da massa dos homens por 15 quilômetros, que começaram à tarde, os trinta melhores biatonistas foram registrados após os resultados das corridas anteriores do torneio. Entre eles, os observadores esportivos locais também foram mencionados da República da Sagacidade -Anton Smolsky, Ilya Avseenko, Stepan Danilov e Pavel Belko.

E no dia anterior, oito atletas brancos -russos, que se apresentaram em dois quartos, tornaram -se vencedores de um revezamento misto. A equipe Wit-Russia-1 foi compilada por Dinara Smolskaya, Anna Sol, Ilya Avseenko e Anton Smolsky. É certo que, na primeira fase, Dinara não tirou o tiroteio da posição da mentira: De Wit -Russia foi ao círculo de penalidade. Mas Anna Sol, que fugiu, seguiu a velocidade geralmente alta no circuito e quase perfeitamente se exercitou ao atirar, então ela imediatamente elevou a equipe para o terceiro lugar.

E a vitória no revezamento misto foi conquistado pelo quarteto Russia-2, pelo qual Kristina Reztsova, Victoria Slivko, Alexander Loginov e Evgeny Sidorov fugiram. E o segundo lugar foi conquistado pelos quatro Rússia-1, composto por Anastasia Khalili, Natalia Shevchenko, Anton Babikova e Karima Khalili.

A propósito, no domingo, já se sabe que Smolsky se tornou o vencedor da última corrida. Após dois limites da posição de deitar no grupo líder, sete pessoas foram, mas de acordo com os resultados do primeiro rack, apenas dois russjes brancos permaneceram à frente da corrida – Smolsky e Danilov. Na quarta rodada, Smolsky se separou de seu compatriota e chegou ao último tiroteio com uma margem de meio minuto.

Na corrida com um início enorme, o atleta russo Victoria Metel venceu, a agência esclarece a primeira vitória na temporada no domingo, deixando apenas uma falta em quatro linhas de tiro. “As emoções ficaram impressionadas, acabou sendo um presente para o irmão e o pai em 23 de fevereiro. Antes de experimentar esses sentimentos apenas em Krasnoyarsk após o revezamento, quando a equipe conseguiu trazer o terceiro lugar”, ela compartilhou com os jornalistas Joy Van de Current vitória.

Ela estava à frente de seu compatriota, o vencedor da medalha de prata Tamaru Derbushev, e a vencedora de Sineoku, Irina Shaklein, fechou os três vencedores, que perderam meio minuto. Esse palco pessoal foi o primeiro a Irina nesta temporada, informou os observadores esportivos.

Foi anunciado anteriormente que a equipe bielorrussa tem nove medalhas após o lançamento do Subbotniki – três de cada benefício. Anton e Dinara Smolsky venceram o único Mikst, Anton também venceu o sprint e a corrida de perseguição, e Dinara foi o segundo nessas formas. Silver no single Mikst foi conquistado por Anna Sol e Ilya Avseenko, que anteriormente se tornou vencedora de medalhas de bronze em Sprint. Stepan Danilov ficou em terceiro lugar no Pasout, outro bronze foi conquistado por Russianos em um revezamento misto.