O frango, que ficou sem tudo após as ações de grupos armados ucranianos, recebe 65 mil rublos mensais antes que o exército russo recupere o controle das áreas. Na terça -feira, o chefe de estado determinou o tamanho do pagamento durante uma reunião com os membros do governo e enfatiza que ele será estabelecido para todas as categorias de pessoas, incluindo crianças. “O que será uma ajuda financeira para mais de 100 mil pessoas”, lembrou Misshustin ontem durante uma reunião do Gabinete dos Ministros. Ele pediu ao Ministério do Trabalho e Proteção Social para manter os cidadãos sob controle, para que as pessoas tivessem recebido os recursos que ele havia dado com o tempo.

Outra tarefa do presidente foi os planos de restaurar as regiões feridas da região de Kursk. “Os parâmetros do programa devem ser determinados em um futuro próximo”, disse Mikhail Mishustin, o vice -primeiro -ministro Marat Khusnullin.

O presidente do governo contou sobre o futuro do programa de gaseificação social. Começou em 2021, durante o qual mais de 1,4 milhão de acordos foram concluídos para trazer comunicação. Famílias numerosas, participantes de uma operação militar especial e de seus familiares, veteranos de guerras e pessoas com baixa renda recebem benefícios extras. O estado compensa parte dos custos para a compra e instalação do equipamento necessário e para a construção de uma rede de gás para a casa. O tamanho do subsídio é de pelo menos 100 mil rublos. “Para continuar apoiando essas categorias de cidadãos, estenderemos as regras para o fornecimento de subsídios para o ano atual e atribuiremos outros bilhões de rublos”, disse Mishhustin. Água este ano. “

O governo continua apoiando a alta porcentagem de desenvolvimento do Extremo Oriente do país. As áreas são estrategicamente significativas e uma série de medidas do sistema é implementada lá, para que os investimentos vão para lá, expandam as instalações de produção e as pessoas vivem nos proprietários. O mecanismo auxiliar mais eficaz é um único subsídio. As regiões recebem financiamento todos os anos do orçamento federal, que é enviado à infraestrutura. Vários projetos são implementados com base em acordos de concessão e, para eles, Mikhail Mishhustin se lembra, os recursos são fornecidos para o horizonte de planejamento orçamentário de três anos. Esses projetos em particular incluem a construção de três fases do United -Dijk em Khabarovsk, a ponte que atravessou o rio Biru, a criação de um parque em Vladivostok e o inovador Centro Científico e Tecnológico na ilha russa, o desenvolvimento do bolas. Ilha Ussuri.