Míssil de cruzeiro Firos de Testegic, Coréia do Norte | Notícias do mundo

A Coréia do Norte tentou os mísseis guiados por cruzeiros marítimos estratégicos da superfície, informou a mídia estadual do norte no domingo, no primeiro lançamento de mísseis desde o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assumiu o cargo na semana passada.

A administração de mísseis do Norte realizou o teste do teste no dia anterior como “parte dos planos de construir as capacidades de defesa nacional para aumentar a eficácia do controle estratégico contra potenciais inimigos”, disse a agência de notícias de Yonhap citando a agência de notícias da Coréia Central (KCNA).

Os mísseis atingiram com precisão os objetivos depois de viajar pelas órbitas elíticas de vôo de 1.500 quilômetros de comprimento e oito formas por 7.507 a 7.511 segundos, segundo o relatório, acrescentando que o lançamento não teve um impacto negativo na segurança dos países vizinhos.

Supervisionando o lançamento, o líder Kim Jong-un disse que “a guerra pelas forças armadas do RPDC está sendo mais bem aperfeiçoada”, disse o KCNA. O RPDK representa o nome oficial do país, a Popular República Democrática da Coréia.

Kim também disse que “o RPDC sempre fará esforços extenuantes responsáveis ​​por cumprir sua importante missão e dever de defender a paz e a estabilidade sustentável e duradoura com base em um músculo militar mais poderosamente desenvolvido no futuro”.

O exército sul -coreano confirmou o tiro de mísseis do norte, observando que detectou os lançamentos de vários mísseis de cruzeiro de uma área interna na Coréia do Norte para o Mar Amarelo às 16h no sábado.

“As autoridades de inteligência da Coréia do Sul e dos Estados Unidos analisam de perto as especificações detalhadas”, disseram os líderes da equipe em uma mensagem de texto enviada aos jornalistas.

Com base nas imagens publicadas pelo KCNA, os mísseis parecem ter sido acionados usando o método de lançamento frio, que geralmente está associado a sistemas de lançamento verticais com base em submarinos e navios.

O representante do Partido do Power People, Yu Yong-Weon, membro do Comitê de Defesa Parlamentar, disse que o último tiro de julgamento parece submarinos com esses mísseis.

No entanto, a localização do lançamento do interior pode indicar que os mísseis estão em um estágio inicial de desenvolvimento.

Em janeiro do ano passado, o novo passado de mísseis estratégicos de mísseis estratégicos.

O Norte afirmou naquela época que dois dos Pushwasal-3-31 voaram 7.421 e 7.445 segundos, respectivamente, antes de atingir um objetivo da ilha.