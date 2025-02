Mitoma brilha enquanto Brighton venceu o Chelsea tímido por 3-0

Um alvo brilhante de Brighton & Hove Albion’s Kaoru Mitoma E um duplo de Yankuba Minteh deu às gaivotas uma vitória na casa da Premier League por 3 a 0 sobre o Chelsea na sexta-feira, uma semana depois de eliminarem seus visitantes de Londres da FA Cup.

Os atacantes desaparecidos Nicolas Jackson e Marc Guiu durante a lesão, Chelsea dominou a posse, mas não alcançou um único tiro no alvo quando caíram até uma derrota que os deixa em quarto lugar na mesa com 43 pontos antes dos jogos do final da semana . Brighton subiu para o oitavo em 37 pontos.

O fim japonês Mitoma quebrou o ponto morto com um momento de magia no meio do primeiro tempo, derrubando uma longa bola do goleiro Bart Verbruggen com um requintado primeiro toque antes de cortar em Trevoh Chalobah e aconchegar a bola no post distante.

O Chelsea mais próximo chegou a marcar quando o capitão Enzo Fernández voltou para casa aos 35 minutos, mas foi penalizado por um empurrão no zagueiro de Brighton, Joel Veltman, e o gol foi atribuído.

Três minutos depois, seu time ficou dois atrás, já que o Chelsea não conseguiu limpar suas falas e Danny Welbeck colocou a bola na estrada de Minteh, que esperava um tackle do ex -zagueiro do Brightton, Marc Cucurella, antes de perfurá -lo na rede.

Com o Chelsea mal ameaçador, Minteh acrescentou seu segundo aos 63 minutos, encantando os fãs cortando Cucurella para marcar no posto próximo.

Mitoma poderia ter tido um segundo aos 73 minutos, quando Brighton fez uma escapada, mas atirou no goleiro diretamente e foi facilmente salvo.

Joel Veltman chegou ao cargo de um passe de Yasin Ayari no desempenho do 85 Mitoma, pois seu objetivo os colocou no caminho da vitória.

“Foi uma razão lenta para mim. Tem um primeiro toque incrível, tem uma grande capacidade de derrubá -lo e matar a bola instantaneamente. O primeiro toque impecável, é incrível. Que objetivo”, disse ele à Sky Sports.

Depois de conceder sete gols em sua última partida da Premier League contra o Nottingham Forest, o goleiro do Verbruggen ficou encantado com a lâmina limpa e a assistência do gol de Mitoma.

“Nós treinamos e vi o espaço para trás. Foi um toque incrível e um final muito bom … precisávamos mostrar uma reação e as crianças fizeram isso”, disse ele.