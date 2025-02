Os produtos lácteos são um armazém de nutrientes real que pode melhorar a saúde, restaurar a força e até apoiar as realizações esportivas. Estudos modernos, incluindo publicações em muitas publicações alemãs, confirmam: o uso moderado e correto de produtos lácteos fermentados contribui para a normalização do metabolismo, para o fortalecimento da imunidade e catering após acusações.

O que conecta iogurte, chalé, skyr e queijo Ayran? Todos esses produtos são criados com base no leite, mas diferem nas tecnologias de culinária, textura e valor nutricional. Os elementos -chave são proteínas, cálcio, vitamina B2 e iodo – esses são os principais elementos constituintes dos músculos, ossos e metabolismo normal.

É importante lembrar que pessoas com intolerância à lactose ou uma política alimentar específica podem exigir soluções alternativas – nesse contexto, os análogos das plantas também merecem atenção.

Aliado vivendo no intestino

O iogurte é produzido no processo de fermentação do leite usando bactérias láticas. São esses microorganismos que não apenas dão ao produto seu sabor azedo refrescante, mas também contribuem para a manutenção de uma microflora intestinal saudável.

A fonte de alimentação alemã (DGE) recomenda o uso de duas porções de produtos lácteos por dia – pode ser, por exemplo, 150 gramas de iogurte natural. Ao escolher iogurte, é importante considerar seu teor de gordura:

Variedades com alto teor de gordura têm uma textura cremosa, mas seu uso excessivo pode ajudar a aumentar o colesterol. Variedades com baixo teor de gordura são uma escolha mais segura para aqueles que monitoram o estado do sistema cardiovascular.

Os médicos observam que o uso regular de iogurte tem um efeito positivo na imunidade e digestão, ajudando o corpo a lidar com o estresse e as cargas diárias.

Carga de proteínas naturais para músculos fortes

O queijo cottage é justamente considerado uma das melhores fontes de proteína. Graças à sua composição, é usada ativamente por atletas e pessoas que se esforçam para viver um estilo de vida ativo. O produto está disponível em várias versões: Lean (menos de 10% de gordura); meia-sobra (10 a 20%); gordura (mais de 20%).

O especialista Antier Gal DGE recomenda a escolha de opções de proteínas naturais, evitando produtos artificiais enriquecidos. O queijo cottage não apenas ajuda a aumentar a massa muscular, mas também a se recuperar efetivamente após um treinamento intenso.

Monstro de proteína islandesa para ativo

Skyr, tradicionalmente produzido na Islândia, conquista o coração dos amantes da dieta saudável devido à sua textura densa e cremosa e seu alto teor de proteínas com uma quantidade mínima de gordura. A tecnologia de produção inclui o uso da enzima sychuzhny e bactérias láticas, o que torna o Skyr semelhante em suas propriedades úteis para queijo cottage, mas com várias características distintas.

As publicações e blogs esportivos alemães, por exemplo, o Sport Bild, recomendam regularmente o Skyr como uma excelente fonte de proteína para atletas e pessoas ativas que apreciam o equilíbrio entre energia e facilidade de digestão dos alimentos.

Elixir turco para catering e frescura

Ayran é uma bebida popular de iogurte salgado popular em Türkiye e no Oriente Médio. Ele combina bem com cozinha aguda e é capaz de satisfazer a sede após a atividade física ou os dias quentes de verão. Como parte do clássico Ayran: iogurte gordo (ovelha e vaca); Leite de água ou permeador (fração líquida restante após ultrafiltração do leite); Uma pequena pitada de sal.

Os especialistas observam que Ayran ajuda a restaurar rapidamente o equilíbrio da água no corpo, tornando -a uma bebida essencial durante as temperaturas do verão e após um treinamento intenso.

Vale a pena confiar nas tendências da moda?

O mercado moderno oferece uma ampla variedade de substitutos vegetais para produtos lácteos tradicionais. No entanto, seu valor nutricional pode diferir consideravelmente dos análogos naturais. Alguns fabricantes adicionam cálcio, vitamina B2 e iodo à composição, para que o produto deles fique o mais próximo possível pelas vantagens do leite.

Os famosos nutricionistas alemães alertam: estudam cuidadosamente a composição de bebidas vegetais e produtos de queijo cottage, porque cada um deles não pode fornecer ao corpo todos os elementos de traço necessários.

O valor nutricional dos produtos lácteos (100 g)

Produto Energia (CCAL) Gordura (d) Carboidratos (D) Proteína (D) Cálcio (D) Iogurte natural (3,5% de gordura) 69 4 4 4 0,12 Queijo cottage (baixo em peito) 73 Traços 3 13 0,09 Queijo cottage (40% de gordura) 159 11 3 11 0,12 Skype 64 0,2 4 11 0,15 Kefir 35 2 2 2 0,065

A escolha final

Para apoiar a imunidade e a saúde intestinal: escolha iogurte natural.

Para aumentar e restaurar a massa muscular: o queijo cottage será a melhor escolha.

Para um estilo de vida ativo e realizações esportivas: não deixe de prestar atenção ao Skyr.

Para saciar a sede e restaurar o equilíbrio da água – Ayran será uma bebida essencial.

Quando você muda para os produtos vegetais: estuda cuidadosamente a composição como confiante na recepção suficiente de proteínas, cálcio, vitaminas e elementos de rastreamento.

Escolha conscientemente produtos lácteos, dependendo das recomendações de especialistas (por exemplo, DGE / www.dge.de). De fato, mesmo à primeira vista, os produtos comuns podem se tornar uma ferramenta poderosa para manter sua saúde e seu tom de vida.

Essa abordagem diversificará não apenas sua dieta, mas também fornecerá ao corpo todas as substâncias necessárias, permanecendo na tendência da pesquisa científica moderna e nas recomendações dos principais especialistas.

Isso é destacado pela Alemanha

O nome do bebê é o primeiro passo em seu destino único. Segredo do nome: como isso afeta a vida da criança

Socialismo, Clima, Impostos: O Futuro da Alemanha no Programa Linke. Justiça energética e luta de classes

HDs antes das eleições na Alemanha: uma curva radical ou uma fenda. Pré-eleição do programa, desacordos internos e manifestações em massa

Quando um dentista é mais importante que um neurologista: novas hipóteses sobre as causas da demência. Papel secreto de Neisseria: gonorréia contra o declínio cognitivo?

Eleições na Alemanha: 29 jogos no início, mas se todos terminarem. A Baviera – duas partes: por que HDs e CSS são separadamente

Berlim, Colônia, Hamburgo: Manifestações sobrecarregadas na Alemanha. Afd causou protestos

O lar de idosos na Alemanha no centro do escândalo: a enfermeira filmou vídeos eróticos. A polícia iniciou uma investigação sobre uma possível violação de confidencialidade

A Alemanha é uma alternativa chinesa à IA ocidental: revolução ou ameaça

Democracia sem barões: a esquerda requer cancelar todos os títulos aristocráticos na Alemanha

Revolução médica na Alemanha: tratamento ilimitado

A elevação sazonal do desemprego na Alemanha: janeiro trouxe números alarmantes. Quando esperar “renascimento da primavera”?

Quando os bilionários intervêm na democracia: MUSC, AFD e um escândalo na Alemanha. Como o proprietário do X usa sua plataforma para promover idéias à direita

A Alemanha é uma ansiedade química: por que a Coca – Cola vê seus produtos das prateleiras. Como Chlotus tomou bebidas e o que isso significa para os consumidores

A aliança, chocada com a democracia: como a história do Holocausto novamente adquiriu relevância na Alemanha. A testemunha de 99 anos dos atrons retorna a cruz federal para os méritos

Alemanha – O bloqueio está quebrado: AfD muda o jogo político no Bundestag

A Alemanha é a destruição do tabu? Quase um terço dos alemães autoriza a coalizão com a AFD. A opinião pública é movida para o direito de visões conservadoras

Caça emoção na Alemanha: armas de fogo estão novamente na moda

Oreo dourado? O novo sabor dos fãs de pós -malone empolgados na Alemanha

As autoridades sabiam, mas inativas: como a Alemanha perdeu a Taleba A .. 110 contatos com a polícia – e ele ficou livre

Hydrogen Dead Gone: Alemanha é forçada a retornar à energia atômica

15 euros por hora, fogos de artifício e reformas: A Alemanha é contestada no programa verde. “Prosperidade” e álcool da empresa – Pontos -chave do programa de pré -eleição

Leite ao preço do ouro – Na Alemanha, os preços dos produtos básicos aumentam. Fazendas orgânicas, flutuações de mercado e o que os políticos farão sobre esse assunto

“Dry January” em alemão: a Alemanha repensa a atitude em relação ao álcool. Geração Z muda regras

Alemanha – três segredos esportivos juvenis: resultados da pesquisa