Para comer muito bem e alimentar seu corpo, dê preferência a produtos frescos e naturais. Pronto para usar pratos e produtos semi-acabados geralmente escondem “trolls” insidiosos em si-um aumento do teor de açúcar, aditivos artificiais e calorias “vazias” que secretamente prejudicam seu equilíbrio energético.

Não se esqueça: uma dieta completa não é apenas uma escolha razoável de ingredientes, mas também sua qualidade, o método de culinária e, acima de tudo, seu sincero desejo nutricional, que transforma cada refeição em um passo em direção à saúde e harmonia.

Manhã falsa: Molos prontos para o café da manhã

Os Müsshils são frequentemente percebidos como um excelente começo do dia – no entanto, é uma ilusão. Muitas misturas prontas -usam em supermercados contêm uma quantidade colossal de açúcar, transformando -as em “bombas de açúcar”. Em vez da suposta vantagem, você obtém calorias desnecessárias e o risco de agravar bem.

Barras energéticas: uma promessa de força ou aditivos prejudiciais

Os fabricantes os anunciam como uma fonte de energia instantânea, mas a lista de ingredientes geralmente indica o oposto. Conservantes artificiais, muitos aditivos e excesso de açúcar tornam esse bar longe de um lanche realmente completo. Se você deseja fornecer ao corpo combustível natural, escolha nozes ou frutas secas.

Pronto -To -Use Smoothies: Ilusão de frutas

O supermercado supremo se assemelha a uma carga concentrada de vitaminas, mas geralmente contém uma quantidade excessiva de açúcar. Às vezes, uma garrafa pequena excede o limite diário recomendado diário. Para desfrutar de uma bebida muito útil, prepare -a a partir de frutas e legumes frescos.

Kuskus: “Cereais” com uma reputação duvidosa

Muitos estão convencidos de que o cuscuz é um cereal útil, mas, na realidade, é apenas um trigo transformado sólido, comparável em um perfil nutricional com massas comuns. É preferível para aqueles que desejam melhorar a qualidade da dieta para prestar atenção a opções realmente preciosas de grãos integrais, como Kinoa ou Bulgur.

Substitutos da carne: sal oculto e exaustão de sabores artificiais

Os análogos veganos e vegetarianos da carne são frequentemente cheios de sal, conservantes e vários sabores. Se o seu objetivo é uma dieta realmente saudável, dê preferência a produtos naturais – legumes, vegetais ou tofu. A abundância de aditivos transformados pode cancelar as vantagens de tal “substituição”.

Em outras palavras, “estar alerta”: frescura e natural – é uma chave importante para a nutrição completa.

