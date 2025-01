Mizoram faz história: conheça Baby Frankie, a primeira criança da Geração Beta da Índia

Quando o relógio bateu meia-noite e os indianos se alegraram com a chegada do Ano Novo de 2025, a Índia deu as boas-vindas ao seu primeiro bebé da nova geração, o ‘Gene Beta’. Nascido às 12h03 do dia 1º de janeiro, o bebê Frankie de Aizawl em Mizoram não foi apenas o primeiro recém-nascido da Índia em 2025, mas também o primeiro de sua geração.

A Geração Beta será composta por crianças nascidas entre 2025 e 2039.

Inaugurando uma nova era geracional, o bebê saudável Frankie Remruatdika Zadeng nasceu no Durtlang Synod Hospital.

Frankie foi recebido em uma família de três pessoas: sua irmã mais velha, sua mãe Ramzirmawii e seu pai ZD Remruatsanga de Khatla East.

Citando a irmã Lalchhuanawmi do Synod Hospital, a Air India Aizawl disse que Frankie pesava 3,12 kg ao nascer e estava com boa saúde, sem complicações.

Falando à Air India Aizawl, Ramzirmawii expressou seu profundo sentimento de felicidade ao dar à luz a primeira criança Beta do país.

Globalmente, acredita-se que uma garota chamada Remi, na Austrália, seja a primeira da nova geração Beta. Nascido, filho de Tze-Ling Huang e Liam Walsh, em Comboyne, Nova Gales do Sul, Remi nasceu duas semanas antes.

Quem são os pais da Geração Beta? A Geração Beta serão os filhos da Geração Y mais jovem (Millennials) e da Geração Z mais velha, de acordo com a empresa de pesquisa de mercado McCrindle Research.

Estão a chegar a uma era em que os seus pais são mais conhecedores da tecnologia e conhecem as vantagens e desvantagens de utilizar as redes sociais desde tenra idade, o que pode significar que crescerão com uma relação mais equilibrada com as redes sociais em comparação com a Geração Alfa.

A McCrindle Research explicou que os pais da Geração Z (36%) são mais propensos a concordar fortemente que limitar o tempo de tela dos filhos é uma alta prioridade em comparação com os pais mais velhos da geração Millennial (30%).

Sobre a Geração Beta De acordo com a publicação no blogue de McCrindle, espera-se que representem 16% da população mundial até 2035, um grupo demográfico significativo que influenciará as futuras economias, culturas e sociedades.

Uma das características mais notáveis ​​da Geração Beta é a sua longevidade. Com os avanços nos cuidados de saúde e na tecnologia, espera-se que muitas crianças nascidas durante este período vivam até ao século XXII, experimentando potencialmente uma esperança de vida muito mais longa do que as gerações anteriores.

