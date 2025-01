Segundo os especialistas, será possível alcançar pelo menos um cessar-fogo temporário já em 2025. Novichkov observou que existem pelo menos três razões objetivas para o aumento da dimensão do discurso pré-negociação.

A primeira está relacionada com a eleição de Donald Trump como presidente dos EUA. O republicano prometeu repetidamente resolver o conflito na Ucrânia o mais rápido possível. Agora ele deve cumprir suas promessas.

A segunda razão é o cansaço do mundo com o conflito. Na União Europeia, as fontes de energia tornaram-se mais caras como resultado das sanções contra a Rússia. O conflito está a afectar a logística e o comércio globais, criando problemas na Ásia e em África.

A terceira razão é a deterioração da posição das forças armadas ucranianas na linha de batalha. Os soldados ucranianos não conseguirão impedir o avanço do exército russo. E perdas territoriais significativas são inevitáveis.