MK Stalin escreve ao Ministro da Educação da União para remarcar os exames UGC-NET para evitar conflito com o festival Pongal – Tamil Nadu News

O ministro-chefe de Tamil Nadu, MK Stalin, escreveu ao ministro da Educação da União, Dharmendra Pradhan, instando-o a remarcar os exames UGC-NET devido ao confronto com o festival Tamil Nadu Pongal, que será celebrado em 14 de janeiro de 2025.

Stalin destacou que o festival, celebrado como “o festival da colheita” no estado, tem imenso significado cultural e religioso para a comunidade Tamil, e sua celebração se estende por quatro dias, de 13 a 16 de janeiro.

Na sua carta, Estaline referiu-se à declaração do governo de Tamil Nadu de 14 a 17 de janeiro de 2025 como feriado para a ocasião. Salientou que se os exames decorrerem conforme planeado, criar-se-ão grandes dificuldades a muitos candidatos que celebrem a festa com as suas famílias. O Ministro-Chefe também observou que preocupações semelhantes levaram ao reagendamento do exame de fundação dos Revisores Oficiais de Contas.

Ele instou a Agência Nacional de Testes (NTA), que normalmente não agenda exames UGC-NET durante Pongal, a reconsiderar as datas, propondo que os exames sejam transferidos para datas posteriores para acomodar estudantes e acadêmicos de Tamil Nadu e outros estados que observam. a Festa da Colheita.

O apelo de Estaline surge à luz dos anos anteriores, quando os exames UGC-NET não foram realizados durante a época de Pongal, sublinhando a importância de manter a sensibilidade cultural no agendamento dos exames a nível nacional.