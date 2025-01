Mo: Tajani, ‘A Itália é um ator chave na construção da paz, direi isso em Israel e na Palestina’**

Caltagirone, 19 de janeiro. (Adnkronos) – “Amanhã de manhã estarei em Israel e depois estarei em Ramallah, na Cisjordânia, para apoiar a paz, para encorajar este cessar-fogo que ainda é muito frágil, mas precisa realmente de se transformar num momento de paz. Um cessar-fogo que entra em vigor agora. Todas as partes devem fazer tudo o que estiver ao seu alcance para consolidá-lo, para que possamos passar de uma primeira fase para a segunda e depois para a terceira. A Itália quer ser o principal interveniente nesta construção da paz. como foi no passado e em Israel e irei à Palestina para repetir esta mensagem.” O ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, disse isso à margem de sua visita a Caltagirone (Catânia) em memória de Dom Sturzo. “A Itália também quer garantir este cessar-fogo e espero que no futuro possamos também conseguir a reunificação da Palestina, de Gaza e da Cisjordânia, e então, no futuro, possamos dar vida a uma Estado palestino que reconhece Israel e é reconhecido por Israel O objetivo é sempre a paz e espero também que possamos finalmente assinar os Acordos de Abraham, os acordos que o Hamas odeia e que causaram tudo o que aconteceu nos últimos meses”, conclui. .