Moda em Aspen deve ser estudada – 5 tendências que as chics que as pessoas usam e deixam para trás

Imagine o seguinte: você acabou de desembarcar em Aspen, onde os picos nevados são polvilhados com pó fresco e o amplo vale, direto de um sonho do país das maravilhas do inverno, o envolve. O ar é claro e limpo, e há um sentimento palpável de excitação entre seus camaradas quando eles afundaram no avião. Naquela época, ele o impressiona – você chegou em um lugar onde estilo, aventura e natureza se misturam de maneira transparente da maneira mais encantadora.

Foi exatamente a experiência que tive algumas semanas atrás, quando visitei a cidade de esqui à neve. Eu estava lá não apenas para testar a nova coleção de outono / inverno 2024-2025 de Goldbergh, Chalet Val D’Sère, que tem roupas de alta costura e alta costura de alta costura, mas também para liderar uma “pesquisa no chão”. Quero dizer, navegando nas melhores roupas e descobrindo as principais tendências que merecem ser relatadas.

No primeiro dia, depois de tomar um café quente no exclusivo terraço pop-up de Goldbergh pré-ski, o Café De’aspen em W Aspen, fui à Snowmass Mountain. Durante o esqui, os jogos de snowboard e X foram os principais eventos, estava na moda. Dezenas de combinações de esqui monocromáticas foram expostas, jaquetas de coches associadas a calças de coordenação com dois indivíduos que sacudem a mesma roupa de Goldbergh: calças de esqui Kate e as ousadas jaquetas de esqui, ambas do enfermeiro os negros dos negros da marca, para o Brand The Whites and Blacks, da linha, os negros, a marca, as linhas pretas, que misturam elegância com desempenho de alto nível.

Fora das faixas, entrei para a multidão pós-ski e não pude deixar de notar outra tendência emergente: Hats of Fur Trapper. Do clássico preto ao vermelho ousado, esses acessórios de inverno fizeram mais do que manter as cabeças e as orelhas aquecidas – eles se tornaram momentos prontos para o Instagram, especialmente quando estão quebrados no cenário pitoresco de Aspen.

Há ainda mais a explorar, mas não quero revelar todas as tendências muito cedo. Se você estiver interessado em descobrir a moda que Aspen tem a oferecer nesta temporada, continue rolando para descobrir mais sobre cinco tendências nas quais as pessoas olham e cinco que deixam para trás.

Porter: jaquetas de esqui com cintura de cinch

Deixe para trás: casacos de grandes dimensões

Não estou sozinho na minha aversão a casacos de inverno volumosos e desagradáveis. É um sentimento que ouvi falar de meus colegas editores, e notei isso em Aspen, onde os iniciados de casacos de grandes dimensões de troca de moda para jaquetas na cabeça do buraco. Essas peças ao ar livre mudam a situação, com bainhas curtas que atingem logo abaixo do quadril e um cinto encaracolado através da barriga, criando uma silhueta feminina lisonjeira. Adicione detalhes de vanguarda, como ombros grandes ou um capuz decorado com pêlo, e você terá a mistura perfeita de estilo e função. E vamos ser reais – o design apertado provavelmente ajuda você a cortar as encostas muito mais rápido, tornando -o uma vitória por estilo e desempenho.

Compre a tendência:

Goldbergh Jaqueta de esqui hida

Movimento FP Jaqueta de amor baixo

Momento perfeito Candice Cagoule cercada impressa em jaqueta de esqui

Fusalp Jaqueta de esqui gitu com dois tons

Porter: chapéus de caçadores de peles

Deixe para trás: chapéus

Chapéus como os comprimidos e boinas têm um momento nas grandes cidades, mas em Aspen, há uma visão um pouco diferente da tendência – a que é mais divertida e mantém sua cabeça e ouvidos aquecidos. Digite o chapéu de caçador de peles, um acessório confortável, mas chique, projetado com pêlo por dentro e por fora. Com sua capa completa, incluindo orelhas que o protegem do frio, essa tendência de chapéu é perfeita para chocolates quentes de ski quente ou um carruagem puxado a cavalo na estrada privada. Opte por branco ou preto clássico para um visual elegante e polido, ou ousando com tons impressionantes como laranja ou bordô.

Compre a tendência:

Ataque de chapéu Armadilha de sherpa

Adrienne Landau Lauren Trapper Hat

Jocelyn Chapéu de caçador de peles falsas

Kim Shui Overald Fake Trapper Hat

Porta: casacos falsos

Deixe para trás: as camadas de Pufflette

Graças a Deus, envolvi meu casaco em falsificação por essa viagem, porque eu estaria seriamente fora de seu lugar sem ele. Em Aspen, seja de dia e noite, você não pode passear com uma casa sem localizar alguém que quebre uma jaqueta borrada – não, não estou exagerando. Tornou -se o uniforme final para quem está ciente do estilo Aspen. Portanto, faça um favor: deixe as jaquetas inchadas nas encostas (ou em casa) e pegue um casaco falso em qualquer cor, forma ou tamanho. Use -o quando tomar seu café da manhã, fazendo o centro da cidade, indo para sua reserva na Casa Tua ou tomando coquetéis no Snow Lodge. Acredite, essa é a chave para a mistura (e se destacar) da melhor maneira possível.

Compre a tendência:

Zara Coleção zw de jaqueta de pele falsa

Bardot Jaqueta sarissa em pêlo falso

Lamarque Casaco de imitação de peles adina

Par Casaco Pamela de comprimento médio

Porter: grandes botas de neve

Deixe para trás: botas finas

Cada passo no Aspen é um momento de moda, até o seu hotel caminha no elevador de esqui. É por isso que escolher os sapatos apropriados para concluir sua roupa é tão importante quanto a seleção da jaqueta perfeita. Embora as botas sejam óbvias para as faixas, é uma questão de selecionar o tipo certo. Durante minha recente viagem, não pude deixar de notar que grandes botas de neve eram a escolha essencial de quase todas as mulheres esquiadores ou snowboarder. Uma marca, em particular, se destacou: a bota da lua, em particular suas silhuetas de ícones e ícones baixos. Essas botas, para as quais posso garantir pessoalmente manter seus pés quentes, mesmo em temperaturas em uma figura, se tornaram uma declaração de moda. Eles se tornaram os sapatos finais das “encostas de rua”, oferecendo uma mistura perfeita de função e estilo. Outras menções notáveis? Goldbergh, designs semelhantes de botas falsas de Bogner e Prada, que adicionam um toque adicional às roupas de esqui ou à espera diária.

Compre a tendência:

Lua Ícones baixas de nylon

Bogen Botas de tornozelo de couro com cisal

Pares de sonhos Botas de plataforma

Goldbergh Botas de pele famosas em pele falsa

Porter: conjuntos monocromáticos

Deixe para trás: separações mistas

Em Aspen, as combinações de esqui monocromáticas invadiram as trilhas, transformando o estilo de esqui em uma declaração coordenada. O tempo de mistura e jaquetas e calças é com o tempo; Nesta temporada, esta é a harmonia da cabeça aos pés. De peças elegantes e alfabetizadas a cenários chiques de dois salões, esquiadores e snowboarders beijam olhares ousados ​​e coesos nos tons de néon com modelos pretos e divertidos, como bolinhas ou xadrez. Esses trajes não são apenas uma questão de estilo – eles também oferecem um alto esforço para se destacar no cenário do pó branco. Seja deslizando na montanha Snowmass ou entrando em bebidas de Aprtrès-Ski na Ajax Tavern, um traje de esqui combinando instantaneamente lhe dá uma aparência e vanguarda. Além disso, eles dizem que você leva a sério o seu esporte de inverno, mas também sabe se divertir com isso.

Continue rolando para comprar nossa seleção dos conjuntos de esqui monocromáticos mais modernos. Se você não está tentando comprar roupas de esqui para uso único, lembre -se de tentar SalmouraUma aplicação de aluguel de moda ponto a ponto. Com o Pickle, você pode emprestar peças elegantes prontas para Aspen para os melhores designers como Goldbergh, Momento Perfeito, Cordova e muitos outros.

Compre a tendência:

Goldbergh Jaqueta de esqui Delphine

Fusalp Ada diam com capuz com capuz com tricô e jaqueta de esqui acolchoada

Goldbergh Grande jaqueta de esqui de bolinhas