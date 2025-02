Modi nos EUA: Antes de conversas com Trump, o PM conhece Elon Musk – Detalhes | Notícias da Índia

PM Modi em nós: O primeiro -ministro Narendra Modi, que está em uma visita de dois dias aos Estados Unidos, se reuniu na quinta -feira com o CEO da SpaceX Elon Musk na capital dos EUA em Washington. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elegeu Musk para liderar um novo departamento de eficiência do governo (DOGE) no mês passado. Elon Musk veio para Blair House com seus três filhos pequenos que estavam sentados com almíscar quando conheceu Modi. Ele também apresentou ao primeiro -ministro um presente especial, antes de sua discussão.

Falando sobre a reunião com o CEO da Tesla, o PM Modi compartilhou uma publicação em redes sociais. “Eu tive uma boa reunião com @elonmusk em Washington DC. Discutimos várias questões, incluindo aqueles que apaixonados, como espaço, mobilidade, tecnologia e inovação. Conversei sobre os esforços da Índia para a reforma e “o governo mínimo, o governo mais alto”. O primeiro -ministro disse.

É provável que Musk tenha mencionado planos de Starlink para a Índia durante a reunião. O aplicativo de licença Starlink está sendo revisado e pendente com o departamento de telecomunicações. No entanto, o governo indiano favoreceu a proposta de atribuição de espectro de Musk por meio de meios administrativos em vez de leilão.

Os operadores indianos se opuseram à alocação administrativa do espectro, dizendo que será contra o “campo de jogo de nível”, já que adquiriram o espectro através da proposta a um custo muito mais alto. Sobre as preocupações de segurança do governo indiano, acredita -se que a empresa de Elon Musk Starlink garantisse que os dados serão armazenados localmente. O CEO da Tesla também pode discutir as perspectivas de colaboração entre o Space X e o ISRO durante a reunião.

Anteriormente, Modi se reuniu com o consultor de segurança nacional dos Estados Unidos, Michael Waltz. A reunião com Waltz foi o primeiro compromisso do dia. O Ministro de Assuntos Externos, o Dr. S Jaishankar e o NSA Ajit Doval, também estavam presentes na reunião. Na quarta -feira, o primeiro -ministro Modi chegou à capital dos Estados Unidos para uma reunião bilateral com o presidente Trump.

Depois de chegar a Blair House, a casa de hóspedes do presidente, Modi se reuniu com o diretor de inteligência nacional dos EUA. Apenas algumas horas antes de se encontrar com Modi, Gabbard fez juramento como o oitavo diretor de inteligência nacional na presença de Trump. O primeiro -ministro Modi está programado para se reunir com o presidente Donald Trump na Casa Branca mais tarde por dia. Ele também se encontrará com o empresário indiano Vivek Ramaswamy na Blair House.

Esta é a primeira visita do primeiro -ministro Modi aos Estados Unidos depois que Donald Trump assumiu a posição do segundo mandato. O primeiro -ministro Modi chegou aos Estados Unidos para uma visita de dois dias na quarta -feira.

