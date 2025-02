Modi nos EUA: Por que a reunião do primeiro -ministro com o presidente Trump é importante para a Índia | Notícias da Índia

Modi nos EUA: O primeiro -ministro Narendra Modi está nos Estados Unidos em uma viagem de dois dias. Nos Estados Unidos, o primeiro -ministro Modi realizou seu primeiro encontro com o Diretor Nacional de Inteligência (DNI) Tulsi Gabbard. O primeiro -ministro Modi e Gabbard discutiram vários aspectos da amizade indiana unida. A viagem americana do primeiro -ministro Modi chega um mês depois que Trump foi jurado como presidente dos Estados Unidos pela segunda vez. Durante seu primeiro período, Trump compartilhou um relacionamento caloroso e coordial com Modi. Trump falou positivamente mesmo durante sua campanha e, portanto, espera-se que esta reunião aprofundasse os Estados Unidos. No entanto, as coisas não são simples desta vez, já que a visita de Modi é produzida no meio de duas principais decisões de Trump: a deportação de migrantes ilegais e a guerra de guerra.

O primeiro -ministro Modi é o quarto líder estrangeiro que será organizado pela Casa Branca em Trump 2.0. Anteriormente, Trump recebeu o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu, o primeiro -ministro do Japão, Shigeru Ishiba, e o rei da Jordânia, Abdullah.

Imigração e deportação

Uma questão de discussão importante é o tratamento dos deportados indianos. Recentemente, os Estados Unidos deportaram 104 imigrantes indianos ilegais, e outros 800 devem continuar. A Índia levantou preocupações sobre seu abuso e está procurando garantias dos Estados Unidos atualmente, os índios de 7,25 lakh vivem nos Estados Unidos, com cerca de 20.000 identificados para deportação. As discussões também terão como objetivo racionalizar as rotas legais para estudantes, trabalhadores e turistas indianos.

Comércio e taxas

As tarifas comerciais continuam sendo um ponto de atrito fundamental. Os Estados Unidos impuseram 25% de tarifas altas ao alumínio e aço, que afetam as exportações indianas. O ex -presidente Trump descreveu a Índia como um “rei tarifário” e criticou suas políticas comerciais. Em resposta, a Índia já reduziu as tarefas em motocicletas e baterias elétricas de alto nível antes da visita de Modi. As conversas podem se concentrar em reduções de taxas mútuas e melhor acesso ao mercado. Também são esperados acordos de defesa e uma maior compra indiana de suprimentos de energia americana, incluindo o GNL.

Fator chinês

A Índia ocupa uma posição diferente na política externa dos Estados Unidos, ou um rival estratégico como a China ou um aliado tradicional, como o Reino Unido ou o Japão. Os Estados Unidos geralmente adotam uma postura neutra na Índia, evitando as críticas de que muitas vezes direciona para outros parceiros. Alguns funcionários do governo Trump, conhecidos por sua posição difícil na China, mostraram uma abordagem colaborativa da Índia, defendendo os laços de defesa mais fortes.

Relatório Modi-Trump pessoal

O primeiro -ministro Modi e o ex -presidente Trump desenvolveram um forte vínculo pessoal por meio de visitas recíprocas e opiniões compartilhadas sobre a China e o Islã radical. Seu relacionamento ganhou destaque após o evento Howdy Modi de 2019 durante Houston e Trump 2020 para Ahmedabad. Essa equação pessoal pode influenciar as discussões sobre comércio, defesa e estratégia global.