Modi pondera tarifas mais baixas e mais importações para conter ameaças de Trump

O governo da Índia está a ponderar opções que vão desde um acordo comercial, cortes tarifários e importação de mais bens dos Estados Unidos, se o presidente dos EUA, Donald Trump, cumprir a sua ameaça de ação comercial.

Autoridades do governo liderado por Narendra Modi delinearam vários cenários para conter quaisquer medidas que um novo governo Trump possa tomar para reduzir o superávit comercial da Índia com os Estados Unidos, que foi de 35,3 bilhões de dólares no ano encerrado em 31 de março, disseram pessoas familiarizadas com o assunto. Os Estados Unidos foram o maior parceiro comercial da Índia durante o período, mostram dados do Ministério do Comércio da Índia.

Entre as opções discutidas, o governo poderia comprar mais uísque, aço e petróleo dos Estados Unidos, disseram as pessoas, que pediram anonimato porque as negociações são privadas. Também poderia reduzir algumas tarifas de importação, e as autoridades elaborariam uma lista de produtos prováveis, como o uísque bourbon e produtos agrícolas como nozes, disseram.

Uma das propostas em consideração é reduzir as tarifas sobre bens importados de estados americanos que são politicamente importantes para o Partido Republicano, disse uma das pessoas.

Os planos em discussão fazem parte de uma estratégia mais ampla da Índia para evitar qualquer confronto com Trump e também beneficiar de qualquer potencial guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, disseram as pessoas. A Bloomberg News informou na terça-feira que Nova Delhi deverá aceitar pelo menos 18.000 imigrantes indianos ilegais dos Estados Unidos para ajudar a aplacar a administração Trump.

Um e-mail solicitando comentários do porta-voz do Ministério do Comércio não foi retornado imediatamente. Os planos não foram finalizados e ainda estão em discussão, disseram as pessoas.

Em seu primeiro dia no cargo, na segunda-feira, Trump disse que imporia uma tarifa de 25% ao México e ao Canadá até 1º de fevereiro, enquanto adiava a divulgação de tarifas específicas sobre a China. Ele também ameaçou os países do grupo BRICS de países em desenvolvimento com tarifas mais altas.

As autoridades indianas também estão a considerar um acordo comercial limitado com os Estados Unidos num dos seus cenários, disseram pessoas familiarizadas com o assunto. Nova Deli tentou, sem sucesso, implementar isto durante a primeira administração Trump.

O plano em discussão incluiria a redução de algumas tarifas de “nação mais favorecida”, que são impostas a países com os quais a Índia não tem um acordo comercial bilateral.

Aqui estão mais detalhes dos cenários em discussão, segundo pessoas familiarizadas com o assunto:

A Índia poderia considerar comprar mais produtos dos Estados Unidos em sectores como soja, lacticínios, veículos, instrumentos médicos e aeronaves.

Electrónica, maquinaria de alta tecnologia, têxteis, calçado e produtos químicos são alguns dos sectores que beneficiarão se a China impor tarifas mais elevadas aos EUA e restrições ao acesso a tecnologia avançada.

A Índia espera que a nova administração Trump pressione o país em questões que incluem regulamentação de dados, regras de propriedade intelectual e comércio eletrónico.

Tarifas gerais de 10% a 20% entre os países ajudariam a impulsionar as exportações indianas de metais e componentes automóveis. –Com a ajuda de Sudhi Ranjan Sen.

