Modi-Trump Meet Live: Concentre-se no visto H1B, imigração; As taxas recíprocas dos Estados Unidos afetarão a Índia?

Modi-Trump Meet Live: O primeiro -ministro Narendra Modi se reunirá com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na sexta -feira, por volta das 2:30 da manhã (IST). A reunião bilateral ocorrerá na Casa Branca. Espera -se que os dois líderes discutam acordos de defesa e comércio, visto H1b, emigrantes, inovação e muito mais. Esta será a primeira reunião do primeiro -ministro Modi com Trump depois que este assumiu o cargo em 20 de janeiro deste ano.

Modi-Trump Meet: O que esperava?

As fontes disseram à CNBC-TV18 que a reunião da reunião pode estar em um novo quadro de defesa entre os Estados Unidos e a Índia e um possível acordo comercial para a queda de 2025. Tenha uma associação importante em tecnologias críticas para garantir que as sociedades livres liderem o caminho. “Aguarde hoje um anúncio”, disse ele.

As taxas recíprocas de Trump

A reunião de Trump com o primeiro -ministro Modi ocorre logo após apresentar um roteiro para coletar taxas recíprocas em todos os países que impõem tarifas às importações dos Estados Unidos. Trump disse que “decidiu” impor tarifas recíprocas, dizendo que os aliados americanos eram muitas vezes “piores que nossos inimigos” no comércio.

Trump, que assumiu o cargo em 20 de janeiro, já anunciou tarifas sobre todas as importações de aço e alumínio que começam em 12 de março, impôs 10% de tarifas aos bens da China e impôs uma retenção de 30 dias de 30 dias às tarifas dos bens dos bens de vizinho Canadá e México.

