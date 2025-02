Modi US Visita: PM para conhecer Elon Musk; Tarifas, imigração para se concentrar durante as conversas com Trump | Notícias da Índia

PM Modi US Visit: O primeiro -ministro Narendra Modi, que desembarcou nos Estados Unidos na quinta -feira, após uma visita frutada à França, tem um cronograma apertado, já que ele está pronto para realizar reuniões bilaterais com o consultor de segurança nacional dos EUA. Elon Musk e o empresário de origem indiana. Vivek Ramasswamy na quinta -feira.

Durante sua visita, o primeiro -ministro Modi realizará conversas com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Esta será a primeira reunião dos dois líderes depois que Trump assumiu o cargo de presidente para o segundo mandato no mês passado.

O PM Modi realizará reuniões bilaterais com o consultor de segurança nacional dos EUA. (Foto de arquivo) pic.twitter.com/6rbif76wky– anos (@ani) 13 de fevereiro de 2025

As conversas de alto risco do primeiro -ministro Modi com Trump chegam a preocupações em Nova Délhi sobre a nova agenda comercial “America First” de Washington, bem como sua política de imigração. “Ele desembarcou em Washington DC recentemente. Espero reunir

@Potus Donald Trump e com base na Associação Estratégica Integral Global da Índia-USA. Nossas nações continuarão a trabalhar em estreita colaboração para o benefício de nosso povo e para um futuro melhor para o nosso planeta. @RealDonaldTrump, “Modi publicou em X junto com imagens.

Após sua chegada a Washington DC, o primeiro -ministro permanece na casa de Blair, a Presidencial Guest House dos Estados Unidos no coração da capital da capital americana. Quando o primeiro-ministro Modi chegou à Blair House, a casa de hóspedes do presidente, os membros da diáspora indiana-americana deram-lhe uma grande recepção. Temperaturas e chuva de ancosos, os membros da comunidade se reuniram na Blair House e a receberam com slogans de ‘Bharat Mata Ki Jai’, ‘Vande Mataram’ e ‘Modi Modi’ enquanto as bandeiras indianas e americanas acenavam.

“Uma recepção quente no inverno fria! Apesar do clima frio, a diáspora indiana em Washington DC me recebeu com uma recepção muito especial. Minha gratidão a eles “, disse Modi em X. O Gabinete do Primeiro Ministro publicou em X,” Após sua chegada a Washington DC, Primeiro Ministro @Narendramodi recebeu uma recepção entusiasta da comunidade indiana.

O primeiro-ministro Modi também se reuniu com o recém-nomeado diretor de inteligência nacional na administração de Donald Trump, Tulsi Gabbard, e discutiu a amizade dos estados unidos da Índia, que ela disse, foi um “voto forte”. Ele também parabenizou 43 anos. Gabbard em sua confirmação como o principal funcionário da inteligência da nação.

Esta foi a segunda interação de Modi com a liderança máxima do governo Trump. Na França, no jantar, era conhecido vice -presidente JD Vance, que estava lá para participar da cúpula da IA. Com a política tarifária de Trump enviando ondas de choque em todo o mundo, é provável que a principal prioridade de Modi seja evitar qualquer ação comercial punitiva de Washington contra a Índia.

A visita do primeiro -ministro Modi à capital dos Estados Unidos ocorre dias depois que o governo Trump deportou 104 índios com esposas e grilhões em um avião militar que causou indignação na Índia. Na semana passada, o ministro de Assuntos Externos, S Jaishankar, disse no Parlamento que Nova Délhi está em contato com os Estados Unidos para garantir que os deportados que retornem não sejam maltratados de forma alguma.

Outro problema importante sobre a mesa é programado para ser comércio como a política de Trump sobre tarifas para rivais e aliados igualmente. A visita de Modi aos Estados Unidos ocorre logo depois que Trump anunciou uma tarifa de 25 % sobre as importações mundiais de aço e alumínio para os Estados Unidos. Espera -se que a medida atinja empresas indianas que exportam aço e alumínio para os Estados Unidos.

A Índia já indicou sua disposição de adotar uma abordagem mais conciliatória sobre a questão delicada, ao contrário de sua abordagem de linha dura durante o primeiro mandato de Trump. Aprendeu -se que Nova Délhi pode considerar cortar as taxas em pelo menos uma dúzia de setores forneceu alguma reciprocidade pela Casa Branca. É improvável que Modi e Trump discutam detalhes sobre tarifas, mas os dois líderes podem deliberar em uma imagem mais ampla.

O comércio bilateral entre a Índia e os Estados Unidos foi de cerca de US $ 130 bilhões no ano passado. Também é provável que os dois líderes tocem a situação geral na Indo-Pacífico, na Ucrânia e nos desenvolvimentos no oeste da Ásia. Modi e Trump, durante uma conversa telefônica em 27 de janeiro, prometeram trabalhar em direção a uma associação “confiável” com o foco na promoção da cooperação dos estados unidos da Índia-em áreas de comércio, energia e defesa.

Após as conversas telefônicas, a Casa Branca disse que Trump enfatizou a importância da Índia aumentar sua aquisição de equipamentos de segurança fabricados nos Estados Unidos e se movendo em direção a um relacionamento comercial bilateral justo.

Modi e Trump provavelmente se concentrarão nos laços de energia.

Em 1º de fevereiro, Nova Délhi anunciou planos de alterar sua lei de responsabilidade nuclear e estabelecer uma missão de energia nuclear.

Certas cláusulas da lei de responsabilidade civil dos danos nucleares da Índia, 2010, emergiram como obstáculos para avançar na implementação do acordo nuclear histórico que se reuniu entre os dois parceiros estratégicos há cerca de 16 anos. Sabe -se que a Índia está analisando a possibilidade de cooperação nuclear civil com os Estados Unidos em pequenos reatores modulares (SMR).

Modi chegou logo depois de visitar a França, onde ele falou com a Cúpula de Ação de Inteligência Artificial com o presidente francês Emmanuel Macron. É o quarto líder estrangeiro organizado por Trump durante as semanas desde a sua inauguração.

Dentro de menos de um mês do início de seu segundo mandato na Casa Branca, Trump recebeu o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu, o primeiro -ministro japonês Shigeru Ihiba e o rei da Jordânia Abdullah II.

(Com entradas das agências)