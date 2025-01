Mohammed Siraj, neta de Asha Bhosle, descartou rumores de namoro com a postagem de ‘Mere Pyaare Bhai’

No aniversário de 23 anos da neta de Asha Bhosle, Zanai Bhosle, o marcapasso indiano Mohammed Siraj foi capturado compartilhando uma gargalhada com a aniversariante.

A imagem, compartilhada por Zanai em sua conta do Instagram junto com várias outras de uma série, chamou muita atenção dos fãs indianos de críquete, que especularam que os dois estavam namorando.

Zanai Bhosle acaba com os rumores com a postagem de ‘Bhai’:

Sem perder tempo, Zanai Bhosle acabou com todos os rumores de namoro. Mohammed Siraj também seguiu seu exemplo para descartar as especulações e ambos postaram a foto em suas histórias do Instagram com as legendas ‘Bhai’ e ‘Bhena’.