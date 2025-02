Moldado: 3 estilos de jeans os nova -iorquinos realmente usam em 2025

Bem-vindo Palavra da ruaUma série trimestral em que um editor desce nas ruas de Nova York para levar seus momentos favoritos da moda e fazer compras apenas para você.

Se você já pisou em Nova York, sabe que é uma fusão de personalidades ecléticas e roupas interessantes para combinar. Eu nunca tenho que me preocupar em ser demais ou subestimado – haverá sempre Seja alguém usando uma roupa mais única. É isso que faz de Nova York uma cidade da moda tão incrível. Você pode encontrar inspiração em todos os lugares, independentemente do seu estilo pessoal. Na semana passada, além das viagens, procurei os primeiros adotantes de tendências de jeans em 2025. Em todos os lugares, Carroll Gardens, na Praça Lincoln, vi três estilos principais: macacões, pernas de barril e lavagem escura. Eu testemunhei essas peças de maneiras diferentes, mas ninguém fez isso melhor do que meu editor de colega, Aniyah Morinia nela Pessoas livres Jeans. Inspirada nas ousadas coleções da marca, Aniyah tornou as pessoas livres uma obrigação de seu guarda -roupa de Nova York. Continue lendo para comprar seus três looks cotidianos, todos perseguindo as principais tendências em jeans para 2025.

(Crédito da imagem: @aniyahmorinia ; Ilustração original de Audrey Hedlund)

O estilo da Rue de Nova York é correr riscos e se expressar. Que tal essa roupa representa seu estilo pessoal?

Aniyah Morinia: Viver em Nova York significa constantemente inspirado por pessoas na rua, no metrô e no escritório, então ainda estou procurando maneiras de experimentar meu guarda -roupa. O vinagrete de inverno tende a se inclinar mais escuro e de mau humor, mas sempre me certifico de trazer cores para a mistura. Este botão de ameixa com um pai impresso de grandes dimensões é a definição de uma jaqueta de declaração. Ele canaliza que o OG Paisley impressa que as pessoas livres se saem tão bem. Eu o estilizei com um par de combinações de pernas de canhão e acabou sendo um olhar mais ousado que sempre se parecia comigo! Eu sempre posso contar com o jeans para me ajudar a voltar para mim mesmo. Eu amo a juventude do macacão e o jogo do essencial.

(Crédito da imagem: @aniyahmorinia ; Ilustração original de Audrey Hedlund)

Eu amo a maneira como você vestia jeans nesse visual. Qual é o seu segredo de estilo?

Encontro -me levando um entalhe toda vez que vou em direção a Soho. Eu removo todas as paradas com uma jaqueta de declaração que certamente receberá elogios. Além da maneira como este casaco é adicional, o Jeans Taupe Barrel realmente colocou essa roupa em movimento. Esse estilo controverso começou a cuidar na segunda metade de 2023 e se tornou uma comida básica para as pessoas da moda desde então. Não tenho vergonha de admitir que tenho esses jeans de pessoas livres em quatro lavagens diferentes. Vestir -se nesta primavera começa com esses jeans.

(Crédito da imagem: @aniyahmorinia ; Ilustração original de Audrey Hedlund)

Como muitos nova -iorquinos, seu estilo emite uma atmosfera confortável, mas legal. Como a seleção do bom par de jeans ajuda você a chegar lá?

O que eu gosto em um bom par de jeans é que a lavagem pode determinar o quão relaxado ou formal é sua roupa. Essa lavagem média para Black persegue minha aparência e, quando está associada a essa trincheira longa, parece que quero dizer os pertences, mesmo com as listras divertidas que uso. A perna direita atinge minhas botas no tornozelo no local ideal, e esse ajuste mais plano é uma tendência que gruda para 2025.

