Momento estranho no aeroporto russo! Viagem de 10 minutos de mulher na esteira de bagagem capturada pela câmera | Assista ao vídeo viral

Num estranho incidente num aeroporto russo, uma mulher supostamente pisou numa esteira de bagagem, presumindo que fosse a entrada principal do avião. Assim que subiu, caiu e deu uma caminhada de dez minutos. O vídeo do incidente se tornou viral nas redes sociais.

Assim que alguém percebeu, ela subiu e seguiu em frente. Mais tarde, ela foi encontrada com malas e as autoridades do aeroporto conseguiram resgatá-la sem ferimentos graves. A Mint não conseguiu confirmar de forma independente o local ou hora exata do incidente, que foi amplamente compartilhado nas redes sociais.