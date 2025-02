Momentos antes do jato medicinal condenado colidir com o elegante bairro da Filadélfia, Despera Fireball | Vídeo | Notícias do mundo

Filadélfia: um avião de transporte médico que levou um paciente pediátrico e outras cinco colidiram contra um bairro da Filadélfia, apenas momentos após a decolagem na sexta -feira, o que causou uma bola de incêndio em massa que envolveu várias casas. O acidente ocorre apenas dois dias após o desastre aéreo mais mortal da história recente dos Estados Unidos matou 67 em Washington DC.

O acidente devastador enviou ondas de choque pela comunidade, com os moradores assistindo com horror enquanto as chamas consumiam casas e veículos. Em uma entrevista coletiva noturna, o prefeito da Filadélfia, Cherelle Parker, declarou que o número de baixas ainda era desconhecido.

“Esta ainda é uma cena ativa sob investigação”, disse ele à AP, enquanto as equipes de emergência trabalhavam com os restos mortais, procurando sobreviventes e avaliando os danos.

Vários vídeos da cena surgiram on -line, com uma câmera Bell nas proximidades gravando os momentos de horror, quando o avião condenado colidiu com o elegante bairro na Filadélfia. No clipe, você pode ver o avião explodindo em uma bola de fogo depois de atingir uma terra perto de um complexo comercial e uma estrada importante.

Assista ao vídeo aqui:

A Associated Press conversou com o proprietário da casa de Timbre, Jim Quinn disse: “Tudo o que ouvimos foi um rugido forte e não sabia de onde veio. Nos viramos e vimos o Grande Penacho.

O trágico acidente de avião ocorreu a apenas cinco quilômetros do aeroporto nordeste do Aeroporto da Filadélfia, um centro principalmente para aeronaves comerciais e voos charter. O avião, um Learjet 55, desapareceu do radar logo após a decolagem às 18h06, atingindo apenas 1.600 pés de altitude antes do desastre atingir.

O avião foi para Springfield, Missouri, e foi gravado em uma empresa que opera sob o nome de Med Jets, de acordo com dados de rastreamento de vôo do voo. O desaparecimento repentino expressou preocupações, deixando as autoridades lutando para determinar o que deu errado naqueles momentos cruciais após a decolagem.