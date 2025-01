A imagem de Leonarda da Vinci “Mona Lisa” (“Jacooing”) será transferida para o Louvre Hall separado. Isso foi declarado pelo presidente francês Emmanuel Macron.

O novo salão está planejado para abrir até 2031.

Macron também afirmou que o próprio Louvre seria restaurado. O museu está aguardando “processamento, reconstrução e expansão” e receberá uma “magnífica nova entrada”.

Agora, Mona Lisa fica no maior salão de Louvre, junto com as obras dos mestres venezianos do século XVI. É quase impossível considerar a imagem normal por causa de um grande número de pessoas que desejam fazê -lo em 2023, 20.000 pessoas entraram no Jaconda Hall.